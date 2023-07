14-Juillet: des policiers réservistes se préparent à la cérémonie place de la Concorde

Pour la première fois, 40 réservistes membres de la réserve opérationnelle de la police nationale vont participer à la cérémonie du 14 Juillet. Un honneur et un moment fort pour ces citoyens qui oeuvrent pour la nation. RMC a suivi une répétition sur la place de la Concorde ce mercredi.

Mouvements inhabituels sur la place de la Concorde ce mercredi matin. À deux jours de la traditionnelle cérémonie du 14-Juillet, l'heure est aux répétitions. Pour la première fois, des réservistes membres de la réserve opérationnelle de la police nationale, créée en 2022, participeront à l'événement. Ces 40 policiers ne défileront pas, mais ils porteront le drapeau français devant la tribune des officiels.

Ce mercredi justement, ils avancent ensemble en déployant ce gigantesque drapeau tricolore de 12 mètres sur 18 mètres, pendant que la Marseillaise retentit. Pour les policiers qui y participent, c'est un moment fort et inoubliable.

"Aujourd’hui c’est mon tour, je suis hyper fier, ça donne des frissons, j’ai une boule au ventre, c’est un honneur", affirme Bertrand, aide-soignant de profession. Donner son temps pour la nation, c'est son quotidien, la semaine mais aussi les week-ends. Les samedis et dimanches, justement, il travaille à la police aux frontières à l'aéroport d'Orly.

"Un engagement civique et citoyen"

Une évidence pour lui. "Ma mission c’est la division immigration, la police générale, des patrouilles, de l’assistance. C’est un engagement civique et citoyen, je suis aide-soignant et policier réserviste, c’est dans ma personnalité."

Dernière répétition sur la place de la Concorde pour la cérémonie du 14 Juillet. © Nicolas Ropert

C'est justement ce sens du service qui pousse ces citoyens à s'engager, en plus de leur fonction de base. C'est également le cas de Lahcene, salarié dans une société de maintenance et policier réserviste dans une compagnie de CRS autoroutière.

Le nombre de volontaires va doubler d'ici à 2030

"Aider les gens sur la route et porter ma contribution à l’ensemble des collègues qui sont au quotidien sur le terrain", c'est ça qui l'anime. Il y consacre une dizaine de journées par mois et alors que le quotidien est difficile pour les policiers, il essaye d'apporter un soutien.

Ils sont "fatigués, harcelés, méprisés parfois, donc quand on est avec eux, on leur apporte une aide et c’est une grande fierté", ajoute-t-il.

Pour lui, la réserve opérationnelle est aussi un moyen de rapprocher les forces de l'ordre et la population. Le nombre de volontaires sera doublé d'ici à 2030 pour atteindre 30.000 réservistes.