Avec le retour de la neige, les écoles de ski font le plein avant les vacances

INFO RMC. L'École du Ski Français enregistre une hausse de 18% des inscriptions à ses cours par rapport à la saison précédente. Un chiffre important alors que le début des vacances scolaires est pour ce vendredi pour la zone A.

C'est le début des vacances d'hiver demain pour la zone A. Les stations de ski se préparent à accueillir le flot de vacanciers. Et malgré l'inflation et les problèmes de pouvoir d'achat, l'École du Ski Français enregistre déjà une hausse de 18% d'inscriptions aux cours par rapport à l'an dernier. Tous les voyants sont au vert dans la station de Piau-Engaly, Hautes-Pyrénées, dont les pistes culminent à 2600 mètres d’altitude.

Pascal ne quitte pas du regard ses deux élèves. Charlotte et Lola, deux collégiennes de douze ans, répètent les gammes avec le directeur de l’école de ski français. “Avec Pascal, on a appris à faire des exercices sur les virages”, “C’est mieux le ski que le collège. On s’amuse plus”, indiquent les deux jeunes filles.

L’école de ski fait le plein depuis le début de la saison. “Il n’y a pas d’âge pour apprendre”, insiste Pascal Prat, le directeur.

“Nous avons des enfants de trois ans, des adolescents, nous avons des mamans, des papas. Il y même des personnes âgées de 80 ans qui viennent skier et qui s’éclatent”, assure-t-il.

Une forte hausse de la fréquentation sur le domaine

Toutes les pistes du domaine sont ouvertes, “plutôt bon pour le business”, explique Émilie Mothes, la directrice de la station.

“Nous enregistrons 17% de hausse d’augmentation par rapport à la saison précédente. Et les vacances de février s’annoncent plus que prometteuses avec 95% de taux d’occupation de nos lits commercialisés”, explique-t-elle.

Cette station pyrénéenne propose également des balades en raquettes dans ce site absolument exceptionnel.