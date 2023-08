"Bénévoleurs" contre "bénévolés": Alexis Corbière tacle l'exploitation des bénévoles aux JO 2024

Le député de La France insoumise Alexis Corbière appelle à rémunérer les 45.000 bénévoles qui doivent participer aux Jeux olympiques 2024. Il déplore leur exploitation au bénéfice de certains grands sponsors, eux parfois exemptés d'impôts.

Alors que 45.000 bénévoles doivent participer aux Jeux olympiques de Paris 2024, le député de La France insoumise Alexis Corbière veut les requalifier comme salariés. L'élu de Seine-Saint-Denis tacle un "détournement du bénévolat": "On va faire travailler des gens 8-10 heures, 7 jours sur 7 et on ne va même pas leur offrir la participation à un événement sportif. C’est du salariat et en France, il y a le code du travail", peste ce jeudi sur RMC et RMC Story le député.

S'il estime que le bénévolat est "nécessaire" et "indispensable" il déplore l'absence de contrepartie pour ces 45.000 bénévoles engagés pour les Jeux olympiques, "un immense événement financier ou énormément d'argent va être brassé". Ce bénévolat, "c'est du travail dissimulé", ajoute Alexis Corbière, taclant "les boissons gazeuses", qui elles font du profit pendant l’événement, les taxant de "bénévoleurs".

Car de l’autre côté Alexis Corbière assure que les sponsors des JO 2024 bénéficient de beaux cadeaux. Comme par exemple le groupe Omega en charge de chronométrer les épreuves sportives, que, comme le CIO l'exige, l’Etat a exempté d'impôts dans la loi de finances 2020 et qui pourra profiter de bénévoles pour chronométrer les épreuves.

Pas de prise en charge du logement des bénévoles

"Pour le moment, c'est les bénévolés. On va les presser comme des citrons. Je ne vois pas pourquoi ces jeunes seraient les victimes de ces JO", ajoute le député de Seine-Saint-Denis.

Si les transports sur place seront gratuits et les repas pris en charge, les bénévoles des Jeux olympiques ne seront pas logés alors que les prix des hôtels et des locations saisonnières sont déjà en train d’exploser à Paris. "Qu’ils aient au moins quelque chose qui leur soit donné", demande l’élu.

Pour inverser la tendance, Alexis Corbière en appelle à Tony Estanguet le président du Comité d'Organisation des Jeux olympiques & Paralympiques 2024, et Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports: "Il peut y avoir un débat sur cette possible rémunération, on peut faire bouger les choses. Je suis prêt à en discuter avec l'organisation", espère le député.

Le 8 août dernier, Alexis Corbière a adressé une question écrite au gouvernement sur le sujet. Sans réponse pour l'instant.