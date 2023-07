Jeux olympiques de Paris: elle veut mettre un HLM en location pour 980 euros la nuit

Sur RMC, une auditrice avoue qu'elle va louer l'appartement de son beau-père, dans une résidence HLM, pour 980 euros la nuit pendant les Jeux olympiques de Paris 2024. Une pratique pourtant interdite.

Pas de raison de ne pas en profiter. De nombreux Franciliens sont prêts à mettre leur logement en location et misent sur l'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 pour se faire un peu (beaucoup) d'argent en louant leur appartement à des prix exorbitants.

Selon une étude commandée par Airbnb, les prix en Île-de-France augmenteront de 85% pendant les JO. Mélissa, enseignante dans le Var, compte bien en profiter en louant l'appartement que son beau-père occupe dans un HLM à Malakoff, une ville des Hauts-de-Seine limitrophe de Paris.

"Mon beau-père habite dans un HLM dont nous payons le loyer. Il veut se rapprocher de nous dans le sud mais nous avons retardé l'opération pour louer l'appartement 980 euros la nuit à l'occasion des Jeux olympiques", raconte-t-elle ce jeudi dans "Les Grandes Gueules".

De quoi bien profiter des Jeux olympiques, alors que l'appartement de 110 m² coûte chaque mois 1.000 euros à la famille de Mélissa.

Strictement interdit

La sous-location touristique d'un appartement n'est pas interdite. Mais il faut impérativement obtenir l'autorisation écrite de son propriétaire et déclarer les revenus générés. Dans les HLM, en revanche, la sous-location touristique est strictement interdite. "Cela fait 35 ans que mon beau-père vit dedans. On nous a dit qu'on pouvait accéder à la propriété, on a essayé de l'acheter et on nous a toujours refusé", se justifie Melissa.

"Vous prenez une très grosse responsabilité s'il se passe quelque chose", la prévient Elina Dumont, qui travaille dans le social.

Selon une étude du cabinet Deloitte pour AirBnb, près de 20% des Franciliens seraient prêts à ouvrir leurs portes à la location pour la première fois.

La même chose à Rio en 2016

En 2016, à Rio de Janeiro au Brésil à l'occasion des JO les réservations de meublés touristiques avaient bondi de 1.200% par rapport à 2015 sur la même période. Le nombre de biens mis en location sur la plateforme avait été multiplié par sept.