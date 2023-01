"Ça me rend dingue": des immeubles neufs privés d’eau chaude et de chauffage à Montreuil

Régulièrement privés d’eau chaude et de chauffage depuis quatre ans, alors que leurs immeubles sont neufs, des habitants de Montreuil (Seine-Saint-Denis) ont contacté "RMC s’engage pour vous".

Leur cauchemar a commencé dès la livraison des premiers immeubles, en 2018. Depuis quatre ans, des habitants de Montreuil (Seine-Saint-Denis) sont victimes de coupures régulières d’eau chaude et de chauffage. Ils vivent dans un quartier flambant neuf, Boissière-Acacias, et pourtant leur mode de vie est archaïque, voire moyenâgeux.

"Plus il fait froid dehors, plus c’est sympathique ici… Ça peut descendre à 12°. Concrètement, c’est des glaçons", explique Adèle, qui habite dans un appartement de 70 m² avec son fils. Ça fait un an qu’ils n’ont plus d’eau chaude. Alors pour se laver, c’est le système D. "Je chauffe de l’eau avec mes petites plaques électriques, raconte cette maman, dont cet appartement est le premier achat. Il me faut une bonne dizaine de petites marmites, ça me prend à peu près deux heures pour faire une demi-baignoire, avec le risque de s’ébouillanter. Moi, je le gère. Mais imposer ça à mon fils, c’est ce qui commence à me rendre un peu dingue."

Et Adèle n’est pas la seule. Quatre immeubles sont régulièrement touchés par des coupures d’eau chaude ou de chauffage qui durent des mois, voire des années… Pourquoi ça ne chauffe pas ? C’est tout le problème, car personne ne sait vraiment. Les immeubles en question sont censés être chauffés par géothermie. Un système écologique où l’énergie de la terre est puisée, puis transformée en chaleur qui remonte dans les appartements. Chaque logement dispose d'un boîtier qui permet de régler la température. Sauf que pour beaucoup, ils dysfonctionnent. Cela pourrait donc être l'origine du problème.

Pour en avoir le cœur net, les propriétaires ont missionné un bureau d’étude. Mais ça demande du temps, de l’argent, et en attendant, ils n’ont toujours pas d’eau chaude. Le promoteur, Nexity, est bien intervenu plusieurs fois lors de la livraison des immeubles. Mais il n’a jamais trouvé de solution définitive et aujourd’hui, il ne fait plus rien.

Nexity s’engage à faire identifier l’origine du problème

Nexity se retranche derrière ce qu’on appelle la garantie biennale. Lorsque les immeubles sortent de terre, le promoteur est obligé de payer pour les malfaçons, mais seulement pendant deux ans. Ensuite, c’est à la charge des propriétaires. Donc aujourd’hui, Nexity ne s’en occupe plus et ne répond même plus aux habitants.

Une aberration pour Lucie. Cette maman célibataire a passé en tout deux ans sans eau chaude. "On a acheté des appartements qui étaient tout neufs, on n’a pas d’eau chaude, ni de chauffage, dénonce-t-elle. Je ne suis pas prête à payer. On a missionné un bureau d’étude à nos frais. On le fait pour faire avancer le dossier. Mais même ces frais-là, j’espère qu’on se les fera rembourser parce que ce n’est pas normal d’acquérir un logement neuf et de devoir déjà changer le système."

"RMC s’engage pour vous" a contacté la mairie de Montreuil, qui assure qu’elle ne va pas laisser Nexity se dédouaner. Elle a rendez-vous avec le promoteur ce vendredi pour l’inciter à agir. A la suite de notre intervention, Nexity s'est engagé à commissionner un bureau d’étude pour définitivement identifier l’origine du problème et voir s’il est possible de remplacer tous ces fameux boîtiers thermiques.