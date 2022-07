Chats errants: le gouvernement traine pour agir, "30 millions d’amis" en colère

Après l’intervention de l’équipe de "RMC s’engage pour vous", la stérilisation des chats errants à Eysines, dans l’agglomération de Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine), avait été entreprise par les autorités. Mais la fondation 30 millions d’amis se désole de voir l’immobilisme gouvernemental sur la question à l’échelle nationale.

11 millions. C’est le nombre de chats errants en France selon un rapport de l’association One Voice datant de 2018. Un chiffre mirobolant, synonyme de calvaire pour le bien-être de ces félins et de problème pour la biodiversité dans l’Hexagone.

En ce sens, le gouvernement avait annoncé vouloir agir sur le sujet. La loi sur la maltraitance animale, promulguée au journal officiel le 1er décembre 2021, comportait notamment un engagement sur la remise d’un rapport chiffré et détaillé sur les chats errants en France.

Le rapporteur du texte à l’Assemblée, Loïc Dombreval (LREM), s’était d’ailleurs félicité de cette prise en main de la gestion des chats errants avec le concours du Ministère de l’Agriculture.

La loi va commencer par analyser précisément quel est le problème. Combien sont ces chats ? Où sont-ils situés sur le territoire ? Combien coûtera leur capture et leur stérilisation ? Et ensuite, avec quelle méthode et quel agenda ?"