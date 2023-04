Retraites: le ministère de l'Education nationale annonce 8% de grévistes

Selon les chiffres donnés par le ministère de l'Éducation nationale, 8% des enseignants sont grévistes, ce jeudi. C'est le plus faible taux de grévistes dans l'Éducation nationale depuis le lancement du mouvement.

Quelque 8% d'enseignants se sont mis en grève jeudi pour la onzième journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites, a indiqué le ministère de l'Education jeudi dans un communiqué. Dans le détail, 7,97% d'enseignants étaient grévistes, dont 7,87% dans le primaire et 8,06% dans le secondaire, selon le ministère.

Des taux de grévistes qui "correspondent à la réalité financière" du métier, pour les syndicats

C'est en deçà des chiffres du Snuipp-FSU, premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires, qui avait estimé mercredi qu'"autour de 20%" des enseignants du premier degré seraient en grève jeudi.

"On sent que ça devient de plus en plus compliqué de faire grève pour les collègues" car "les retraits de salaire commencent à peser", a expliqué mercredi la secrétaire générale du Snuipp-FSU, Guislaine David.

Du côté des collèges et des lycées, le premier syndicat Snes-FSU comptait jeudi midi "entre 20% et 25% de professeurs grévistes", selon sa secrétaire générale Sophie Vénétitay. Ces taux "correspondent à la réalité financière que vivent les profs car une grève qui dure, ça coûte", a-t-elle expliqué.

Mais elle affirme que "la colère s'exprime aussi par d'autres moyens, avec des actions de blocages filtrants de ronds-points, tractages, tôt le matin, avant les journées de cours".

Une mobilisation en baisse

Pour la précédente journée de mobilisation mardi dernier, le ministère de l'Education avait annoncé un taux d'enseignants grévistes de 8,37%, dont 7,60% dans le primaire et 9,13% dans le secondaire (collèges et lycées).

Le taux de grévistes le plus élevé chez les enseignants date du 19 janvier, lors de la première journée d'action, avec 42,35% dans le primaire et 34,66% dans le secondaire, selon les chiffres du ministère. Ce 19 janvier, les syndicats avaient eux recensé jusqu'à 70% d'enseignants grévistes dans le primaire et 65% dans les collèges et lycées.