Mort d'un lycéen après un malaise pendant le bac: des enquêtes ouvertes

L'Education nationale a ouvert une enquête administrative après le décès d'un lycéen à Lille, victime d'un malaise pendant une épreuve du bac. La procureure a également diligenté une enquête en recherche des causes de la mort.

Le ministre de l'Education Pap Ndiaye a annoncé ce jeudi l'ouverture d'une enquête administrative de l'Inspection générale, à la suite du décès mardi d'un lycéen, qui a succombé à un malaise cardiaque en pleine épreuve du baccalauréat.

Ce jeune homme de 19 ans, atteint d'une pathologie cardiaque, est mort après un malaise cardiaque survenu pendant une épreuve de spécialité du baccalauréat au sein de son établissement à Lille.

"Suite au décès d'un élève du lycée Gaston-Berger de Lille, j'ai saisi l'inspection générale d'une enquête administrative afin d'éclaircir les conditions de sa prise en charge avant l'arrivée des secours", a écrit Pap Ndiaye dans un tweet.

Un processus lancé via "une saisine de l'inspection générale afin d'évaluer les modalités de prise en charge de cet élève avant l'arrivée des secours et la gestion de la situation de crise au sein de l'établissement", précise un communiqué de presse du ministère de l'Education. "Les résultats sont attendus d'ici un mois", ajoute-t-il.

Pap Ndiaye "a tenu à échanger hier (mercredi) avec la famille de l'élève afin de lui présenter ses condoléances, qu'il tient à renouveler aujourd'hui à l'ensemble de la communauté éducative". "Il se rendra lundi 27 mars après-midi dans l'établissement", est-il écrit dans ce communiqué.

La procureure de la République de Lille Carole Etienne a annoncé à l'AFP avoir "diligenté une enquête (...) en recherche des causes de la mort de l'étudiant décédé lors des épreuves du bac au lycée Gaston-Berger afin de circonscrire très exactement les causes et circonstances du décès".

Il portait un pacemaker

L'élève, scolarisé au lycée Gaston-Berger en classe de terminale STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion), composait à sa table dans l'après-midi, avec quelque 80 autres lycéens, lorsqu'il s'est effondré, selon le rectorat.

Les secours ont été contactés "directement" et l'adolescent "immédiatement placé en position latérale de sécurité", a assuré cette même source à l'AFP.

Il a ensuite été transféré au CHU de Lille où il est décédé quelques heures plus tard, selon l'association "Un enfant, ma bataille", venant en aide aux enfants malades, qui le suivait depuis l'âge de 3 ans. Selon l'association, l'élève était atteint de problèmes cardiaques et portait un pacemaker.