Retraites: un mouvement de grève menace le début des épreuves du Bac ce lundi

Alors que débutent ce lundi les épreuves de spécialité du bac, plusieurs syndicats enseignants ont appelé à la grève de la surveillance pour protester contre la réforme des retraites. Dans un lycée de Loches en Indre-et-Loire, 25 professeurs sur 60 seront en grève.

Plus d'un demi-millions de lycéens vont plancher sur les épreuves du bac à partir de ce lundi. Le coup d'envoi de ce bac 2023 aura lieu ce lundi après-midi, avec les épreuves de spécialité, à partir de 14h. Elles vont se dérouler jusqu'à mercredi.

Mais un mouvement de contestation du projet de réforme des retraites menace la bonne tenue de ces épreuves. Une intersyndicale éducation, composée notamment de la FSU, des branches éducation de la CGT, de FO et de Sud Éducation, appelle à poursuivre la mobilisation pendant les épreuves de spécialité, à travers des grèves de la surveillance.

Dans le lycée Planiol, à Loches en Indre-et-Loire, une forte mobilisation des enseignants est attendue. S’il corrige les copies de ses élèves, ce professeur d’anglais le sait: il ne les surveillera pas lundi après-midi pendant les épreuves du bac. Philippe Baretto de Souza est aussi représentant syndical Snes FSU. Il espère que beaucoup d’enseignants le suivront dans cette grève.

“Moi aujourd’hui, je suis en grève. Le 49.3, je pense que ça a été un électrochoc pour tout le monde. On a tellement subi de choses de ce gouvernement que c’était une chose de plus. On s’est dit qu’il allait encore falloir se battre”, indique-t-il.