Incendies en Gironde: les agriculteurs se mobilisent aux côtés des pompiers

Alors que les incendies durent depuis une semaine en Gironde, près d'une centaine d'agriculteurs arrosent les routes et les fossés pour éviter la propagation des flammes. Un élan de solidarité tout naturel selon eux.

Dans le secteur de Landiras, plus de 12.000 hectares sont partis en fumée depuis le début de l'incendie, et les pompiers ont du mal à contenir le feu. Pour aider les soldats du feu, les agriculteurs se mobilisent et mettent à disposition leur matériel pour lutter contre les flammes.

Près du front, c’est un véritable ballet de tracteurs qui défilent toute la journée. Comme Mickaël, tous transportent d’énormes citernes pour puiser de l’eau. Venir prêter main forte, c’était une évidence pour cet éleveur.

“C’est notre paysage qui est en train de brûler, là. Donc on agit. Quand il y a des gens qui sont dans le besoin, la solidarité, c’est ça. Donc, tant qu’ils auront besoin de nous, on n’arrêtera pas”, affirme-t-il.

Des agriculteurs volontaires dirigés par plusieurs véritables postes de commandement, installés à l’arrière des incendies. Fabrice est l’un des rouages de ce dispositif. Au milieu des arbres, il guette les allées et venues des machines. “On se sert pour arroser les fossés et les bords de route pour que les feux ne reprennent pas et que ce soit bien humide pour la nuit”, explique-t-il.

Eteindre les fumerons, objectif principal

Les principaux dangers, ce sont les fumerons, ces morceaux de bois qui fument encore après le passage des flammes. Thierry Carreyre, qui dirige l’association de défense contre les incendies de Landiras, les combat nuit et jour.

“On mouille la périphérie du feu pour éviter qu’avec le vent, des étincelles propagent le feu de l’autre côté. Il faudrait qu’il pleuve pour que naturellement la pluie éteigne le feu. Mais ce n’est pas prévu”, regrette-t-il.

En attendant la pluie, c’est une centaine d'agriculteurs qui se mobilisent au quotidien.