Meurtre de Vanesa: un dernier hommage avec une messe et une marche blanche

Le village de Tonneins, dans Lot-et-Garonne, va rendre un dernier hommage à Vanesa. Cette adolescente de 14 ans violée et tuée la semaine dernière par un père de famille. Une marche blanche est notamment prévue à 18h30.

Un dernier hommage est rendu à Vanesa ce vendredi, dans le village de Tonneins, dans Lot-et-Garonne. Une messe, à l’initiative de la famille de la jeune fille et ouverte à la population, se tiendra à 17h30. Une marche blanche sera ensuite organisée à 18h30, du collège où était scolarisée la jeune fille jusqu'à la mairie.

Âgée de 14 ans, l'adolescente a été enlevée près de son collège, il y a tout juste une semaine, par un homme de 31 ans qui a depuis été mis en examen et écroué pour viol et meurtre.

Emma, élève de 6e au collège, ira se recueillir ce vendredi soir avec Élodie, sa maman: “Je vais aller à la messe pour Vanesa”. “C’est important pour ses parents. Pour soutenir ses parents”, indique la mère.

Une messe préparée par le curé de la paroisse, qui lira une prière rédigée par les parents. Marion, fleuriste, participera à la marche blanche.

On va fermer le magasin pendant la marche blanche pour montrer que cela ne doit plus jamais arriver, que l’on soutient tout l’entourage de Vanesa”, explique-t-elle.

L’association “La Mouette”, qui défend les enfants, accompagne les parents de Vanesa depuis le week-end dernier. Cette messe et cette marche blanche doivent leur apporter un soutien fort selon sa présidente Annie Gourgue.

“Pour les parents, c’est réconfortant quand même lorsque la commune entière et les gens du département sont à leur côté pour les soutenir. On ne peut pas prendre leur douleur, c’est ce que j’ai dit à la maman, mais on peut la partager. Il faut qu’on la partage tous ensemble”, confie-t-elle.