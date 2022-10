OM-PSG annulé par le Covid: des fans de l’OM attendent depuis 3 ans de se faire rembourser

INFO RMC. Plusieurs fans de l'OM qui avaient un "pack week-end" à Marseille vendu par un prestataire attendent toujours de se faire rembourser leurs billets d'OM-PSG de mars 2020. Un prestataire qui a depuis disparu. Selon nos informations, l'OM a porté plainte pour escroquerie.

Brice habite près de Lyon mais c’est un fan absolu de l’OM. Il adore tellement l’Olympique de Marseille, qu’en 2019, pour Noël, sa femme lui offre un week-end de rêve: une "OM expérience". Deux nuits dans la cité phocéenne, avec des places pour le "classique" OM-PSG.

Tout est prévu pour mars 2020, sauf qu’à cause du covid et du confinement, le match est annulé, et le week-end avec. Pour Brice c’est 400 euros de perdus. Et depuis presque trois ans, l’OM refuse de le rembourser.

"On est plus que déçus. On se dit qu'un club de foot vit grâce à ses supproters. On s'attendait à être un peu mieux pris en charge. Le traitement est un peu bizarre pour un club médiatique qui joue sur le côté affectif", lance-t-il.

Et Brice n’est pas seul dans ce cas, on a recensé sur Facebook une quarantaine de fans qui attendent toujours d’être remboursés.

Pourquoi l’OM ne veut pas rembourser Brice

L’Olympique de Marseille nie toute responsabilité, car ces fameux week-ends tout compris étaient organisés par un prestataire, c’est donc selon l’OM, à ce dernier de rembourser. Sauf que cette entreprise, "Step by Step", basée à Monaco, a complètement disparu des radars.

Impossible de trouver un numéro ou une adresse mail pour les contacter, et leur site internet n’existe plus. Les clients restent donc sur le carreau, et sont obligés de faire appel à la justice.

Sarah Vandendriessche est l’avocate de deux d’entre eux. Elle a assigné Step by Step et l’OM devant le tribunal de Marseille. Selon elle, le club ne peut pas se cacher derrière son prestataire.

"Juridiquement ça ne tient pas la route, il est responsable du fait de ses prestataires. Les clients ont acheté ces forfaits via le site internet de 'l'OM expérience' (hébergé par la site officiel de l'OM), ils ont reçu des confirmations de commande de l'OM expérience'. La majorité des relations se sont déroulées entre l'OM et les consommateurs. Donc c'est le responsable de la bonne exécution", assure-t-elle.

Une audience aura lieu en février prochain. L’avocate réclame le remboursement des week-ends et des dommages et intérêts.

Que répond le club?

L’OM refuse toujours de rembourser car il se dit lui aussi “victime des agissements” de Step by Step. Le club phocéen affirme ne jamais avoir été payé par le prestataire.

Et c’est une information RMC que l’on vous révèle ce mardi matin: l’OM a porté plainte pour escroquerie, et a également assigné "Step by Step" devant le tribunal de commerce en juin dernier. Le club aurait “tout tenté pour ramener la gérante de cette société à la raison”, afin qu’elle rembourse les clients. Sans succès. C’est maintenant à la justice de trancher.

