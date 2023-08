Bretagne: des plages toujours fermées à cause d'un risque de contamination bactérienne élevée

Le mauvais temps et la pluie ne sont pas sans conséquence en Bretagne. Plusieurs plages sont toujours fermées à cause d'un fort risque de contamination bactérienne. Ces bactéries se retrouvent dans la mer par effet de ruissellement à cause des fortes pluies de ces derniers jours.

La prudence reste de mise sur les plages bretonnes. Une dizaine de plages, au moins, étaient encore fermées mercredi dans la région à cause de fortes contaminations à des bactéries.

Il y a encore une semaine, c'était une cinquantaine de plages qui étaient concernées. La situation s'améliore donc, à mesure que les pluies s'éloignent. Mais les mairies continuent d'appeler les touristes à la prudence parce que, sur ces plages, les relevés montrent des contaminations très élevées à plusieurs bactéries.

Deux bactéries en particulier : l'e.coli et les entérocoques. Des bactéries normalement présentes dans les déjections fécales, mais qui se retrouvent dans la mer à cause des fortes pluies de ces dernières semaines, explique Laurent Le Berre, délégué d'eaux et de rivières de Bretagne.

“Par chez nous, ce sont généralement des terres agricoles. Donc il suffit d’une grosse pluie pour que les bactéries qui sont contenues dans les lisiers de porcs ou de vaches arrivent jusqu'à la plage. Mais d’autres secteurs, on pourra retrouver des ruissellements de rues, de trottoir ou on va retrouver des déjections canines, toutes sortes de choses”, détaille-t-il.

Retour de la pluie ce week-end en Bretagne

En cas de pollution, un drapeau violet flotte au vent pour prévenir les estivants que la baignade est interdite puisqu'il en va de leur santé.

“Vous pouvez risquer toutes les maladies en -ites: gastro-entérites, otites, conjonctivites… Tout ce qui peut atteindre la sphère ORL ou le digestif.

Avec le retour de la pluie prévue pour ce week-end en Bretagne, les mairies pourraient à nouveau prononcer des interdictions. Pour savoir si la plage proche de chez vous ou est concerné, rendez-vous sur le site du ministère de la Santé ou sur celui de votre mairie.