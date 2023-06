"Ils viennent chercher un climat plus adapté": le nord de la France séduit les vacanciers cet été

Normandie, Bretagne, Pas-de-Calais: ces départements sont pris d'assaut cette année par les vacanciers, selon une étude PAP Vacances révélée par RMC et BFMTV ce mercredi. La raison? Ils sont proches de la mer, mais avec des températures bien plus supportables que sur la Côte d'Azur ou en Corse par exemple.

Selon une étude PAP Vacances dévoilée par RMC et BFMTV ce mercredi matin, les Français se tournent cette année vers des destinations moins exposées à la chaleur tout en restant près de la mer pour leurs vacances. La Normandie enregistre ainsi une progression de 11,1% des demandes de réservations de logements cet été par rapport à l'année dernière. C’est +13.6% en Bretagne et Loire-Atlantique, et jusqu'à +15,9% pour les plages du nord de la Manche. À l'opposé, la Côte d'Azur et la Corse, normalement prisées, enregistrent un recul important des réservations de 21,3% à 30,1%.

Des destinations plus fraîches, qui sont également plus abordables. Dans la moitié nord de la France, on se prépare à l'arrivée des vacanciers. Sur le littoral de la Manche, l’eau est plutôt froide, 16 degrés en moyenne. Mais cela ne semble plus faire peur aux touristes. Ils seront nombreux cet été.

Fantine, standardiste à l'office de tourisme de Dieppe, se réjouit de la venue des vacanciers. “C’est bien qu’on ait du monde, ça fait marcher le tourisme”, indique-t-elle. En remontant un peu plus vers le nord, sur les longues bandes de sable, Max, guide nature en baie de Somme, voit une vraie différence depuis quelques années.

“Je me rappelle qu’il y a 10 ou 15 ans, les gens ne venaient pas poser une ou deux semaines de congés payés pour aller dans le Nord. Je pense qu’ils viennent chercher le frais, un climat qui est plus adapté, ‘plus vivable’”, assure-t-il.

Une bonne nouvelle pour les restaurateurs

Sa région est enfin devenue populaire. “Je considère ça vraiment comme une chance. Après, il ne faut pas que ce soit non plus au détriment de l’environnement et de ce site naturel”, espère-t-il.

Ces vacanciers vont-ils revenir chaque été? C’est ce qu’espère Tracy, gérante d’un restaurant au Touquet.

“Un touriste, ça se fidélise. Si ça lui a plu, il reviendra. Quoi qu’il arrive, ça ne peut être que positif qu’il y ait du monde et ça ne peut que nous avantager”, estime-t-elle.

Face à la hausse des demandes, elle conseille d'anticiper et de réserver à l'avance.