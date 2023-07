Canicule: les hôpitaux du sud de la France sous pression alors que les admissions augmentent

Plus de 40 degrés dans certains territoires du sud de la France en ce début de semaine. Les organismes, peu préparés, ont du mal à s'adapter. Par conséquent, les entrées aux urgences augmentent, alors que l'hôpital est déjà en crise.

La situation des hôpitaux en France est déjà critique et l'été rime souvent avec difficultés. À cela s'ajoute la canicule qui touche le sud du pays. Mardi, sept départements du sud-est sont en vigilance orange, mais ce lundi déjà les températures étaient très élevées. De quoi mettre le corps humain à rude épreuve.

"Nous avons eu une augmentation des entrées de 25 patients en plus par jour, ce sont beaucoup de travailleurs notamment du BTP, de la route, des travailleurs en plein air et qui ont des coups de chaleur", explique Pierre-Marie Tardieu, chef de service des urgences du CHU de Nice dans les Alpes-Maritimes.

Depuis une semaine, dans ce service, les entrées ont augmenté de 7%. Le problème, c'est que ces services sont, en général, déjà saturés. Au centre hospitalier d'Ajaccio, il y aura trois médecins à la place de cinq. Alors, l'inquiétude prime.

"C’est chaud, franchement c’est chaud, tout ce qui est consultation, ce qu’on appelle communément la bobologie, ça va être plus tendu. On ne pourra pas tout faire, la consultation ça va être compliqué", estime Fazi Bianca, urgentiste dans le service.

Adapter nos modes de vie

Selon Christophe Prudhomme, porte-parole de l'association des médecins urgentistes, il va falloir adapter nos modes de vie. "Il va falloir apprendre à vivre comme au sud de l’Espagne, en Grèce ou en Afrique-du-Nord, c’est-à-dire que les activités c’est le matin et le soir. La journée on reste au repos, on ne s’expose pas à la chaleur, parce que ça provoque une activité supplémentaire dans nos services d’urgence."

C'est donc un appel à la responsabilité qui est lancé. Mieux vaut appeler le Samu pour avoir un avis médical à distance avant de se rendre dans un service d'urgences.