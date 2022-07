Covid: un nouveau protocole à trois niveaux pour la rentrée scolaire

Un nouveau protocole sanitaire va entrer en vigueur dans les écoles à la rentrée scolaire. Un protocole adaptable selon trois niveaux disctincts, en fonction de la situation sanitaire.

Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, reçoit ce mercredi les associations de parents et d'élèves et les associations d'élus locaux. Parmi les sujets qui seront abordés lors de cette réunion, les mesures sanitaires Covid pour la prochaine rentrée scolaire. La veille, le ministère a présenté aux syndicats d'enseignants un protocole adaptable en fonction de la situation épidémique dans les établissements scolaires.

Au total, trois niveaux d'alerte sont prévus par le ministère. Le premier, c'est un niveau de vigilance modérée avec un rappel des gestes barrière et des rassemblements limités. Le deuxième niveau appelle à une vigilance renforcée avec une application plus stricte des gestes barrières et des cours de sport adaptés.

Quel protocole début septembre?

Le niveau 3, lui, sera activé en cas de situation "très défavorable". Les lycéens devront alors alterner entre des cours en présentiel et en distanciel. Et du côté des activités sportives, seules celles qui sont compatibles avec le port du masque et la distanciation seront autorisées.

Principal changement de ce protocole, il s'aligne avec celui en vigueur pour le reste de la population, pour le port du masque comme pour les tests. Seuls les élèves positifs devront s'isoler, et non plus les cas contacts.

Alors, quel niveau de vigilance sera mis en place en septembre? La réponse sera donnée fin août, en fonction de la situation sanitaire.