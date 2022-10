Deux généralistes à la retraite: à Courdimanche, les habitants bientôt sans médecin

Courdimanche (Val-d'Oise), son bourg paisible et ses deux médecins généralistes... Mais plus pour longtemps. Dans quelques mois à peine, tous deux seront partis à la retraite. La mairie fait tout pour réussir à attirer de nouveaux médecins, mais aimerait de l'aide de l'Etat.

D'ici quelques mois, les 7.000 habitants de la commune de Courdimanche, dans le Val-d’Oise, risquent de ne plus avoir de médecins généralistes avec le départ en retraite des deux médecins présents. Un départ qui doit s’effectuer dans quelques mois à peine, laissant des patients désoeuvrés.

“Je ne savais pas que ces deux médecins allaient partir. Et donc qui va venir après? Je suis très inquiète. J’ai fait la liste des médecins et puis je téléphone pour savoir, mais bon, les médecins ne prennent plus de nouveaux patients. Si un jour j’ai quelque chose de très grave, j’irai à l’hôpital, mais si j’ai une grippe, je ne sais pas du tout. C’est une catastrophe”, estiment deux habitantes.