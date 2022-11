Les biologistes repartent en grève le 1er décembre, faute d'accord avec l'Assurance maladie

Après deux mois de bras de fer sur le budget de la Sécu, les syndicats de biologistes ont appelé jeudi à une nouvelle "grève reconductible" à partir de 1er décembre, estimant n'avoir reçu "aucune réponse concrète" de l'Assurance maladie à leur dernière proposition.

Opposés au "coup de rabot pérenne" de 250 millions d'euros par an - inscrit dans le budget de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2023 - ils consentaient à une ponction du même montant l'an prochain, ramenée à 145 millions de 2024 à 2026. Mais au terme de leur ultimatum, ils déplorent n'avoir reçu "aucune réponse concrète".

Une grande grève dans la santé le 1er décembre

Le directeur de l'Assurance maladie, Thomas Fatôme, a toutefois salué leurs "engagements forts", tout en souhaitant que les échanges puissent "se poursuivre pour permettre l'atteinte de l'objectif fixé" dans le PLFSS. Trop peu pour les biologistes, qui réclament "un retour écrit et chiffré à (leur) proposition" avant de reprendre les discussions et considèrent n'avoir "pas d'autre choix" que de se "mettre en grève reconductible à compter du 1er décembre".

Une date choisie afin de "rejoindre le mouvement initié par les autres professions de santé", en particulier les médecins libéraux, dont la plupart des syndicats appellent à la fermeture de cabinets les 1er et 2 décembre. Contactée, l'Assurance maladie "regrette ce nouvel appel à la grève qui ne peut que compliquer la vie des patients et leur accès aux soins", alors que "les propositions des biologistes allaient dans le bon sens" et qu'elle leur a "proposé une nouvelle réunion mardi prochain".