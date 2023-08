Quels sont les avantages et les inconvénients d'une légalisation du cannabis?

La décision allemande de franchir une étape supplémentaire vers la légalisation du cannabis récréatif a rouvert le débat en France. La Matinale Week-End de RMC s'est penché sur cette question et revient avec des chiffres et des faits sur l'hypothèse d'une légalisation du cannabis.

Mercredi, l'Allemagne a franchi une étape supplémentaire vers la légalisation du cannabis récréatif. Le gouvernement allemand a adopté en Conseil des ministres une proposition de loi pour réglementer la consommation de cannabis, un projet qui sera accompagné d’une campagne de prévention visant les jeunes.

Il n’y aura pas de vente en libre-service: il faudra passer par un cannabis social club dont le fonctionnement sera contrôlé par les autorités. Après s'être acquitté d'une cotisation, tout Allemand de 18 ans et plus pourra s'y approvisionner et même cultiver jusqu'à trois plants pour son propre usage. La quantité que l’on pourra acheter sera limitée à 25g par jour et 50g par mois.

Ces cannabis social clubs ne seront pas des lieux de consommation comme les "coffee shops" aux Pays-Bas. Pour fumer, il faudra s'en éloigner d'au moins 200m, tout comme il faudra se mettre à l'écart des écoles ou des aires de jeux.

Réguler la consommation chez les jeunes, endiguer la hausse de la criminalité et assécher le marché noir, tels sont les objectifs du gouvernement allemand avec ce projet de loi. Si elle est adoptée, cette législation allemande sera l’une des plus libérales d’Europe, emboîtant le pas à Malte et au Luxembourg, qui ont légalisé le cannabis récréatif en 2021 et en 2023.

45% des Français pour une légalisation

La légalisation du cannabis est un débat de société qui revient souvent dans l’actualité, surtout que la France est le pays qui en consomme le plus en Europe. Un rapport de l’Assemblée nationale publié en mai 2021 estimait que près de 18 millions de Français ont déjà consommé du cannabis, soit un quart de la population française. 4,6 millions de Français en consomment occasionnellement et près d'1,5 millions sont des consommateurs réguliers.

D’après un sondage de l’Observatoire français des drogues et toxicomanies, 45% des Français se disent favorables à une légalisation. Pourtant, la consommation de cannabis peut être dangereuse pour la santé: troubles de l’attention, diminution de la mémoire et des capacités cognitives voire risque de symptômes psychiatriques.

Pour Marie Jauffret-Roustide, sociologue à l’Inserm, l’institut national de la santé et de la recherche médicale, légaliser cette drogue apporterait plus de bénéfices que de risques à condition que l’usage soit encadré et réglementé:

"La légalisation permet de diminuer la part du marché illégal et donc a un effet direct sur la criminalité lié au trafic de cannabis mais qui n'est pas suffisant. Mettre une politique prohibitionniste, comme l'a choisi la France, ne permet pas de faire baisser la consommation", explique-t-elle.

Un milliard d'euros consacré à la répression du trafic de cannabis

La France est un des pays les plus répressifs au monde. On consacre un milliard d’euros par an à la lutte contre le cannabis sur un secteur qui est estimé entre deux et trois milliards d’euros par an selon l’Insee. Fumer et avoir du cannabis sur soi constitue un délit puni d’une amende forfaitaire de 200 euros.

En janvier, le conseil économique social et environnemental (Cese) avait jugé que les politiques françaises sur le cannabis étaient inefficaces et préconisait une légalisation encadrée. Une légalisation qui pourrait permettre d’économiser 300 millions d’euros avec la baisse des coûts de la répression et d’engranger près de deux milliards d’euros par an pour l’Etat, selon les estimations du cercle de réflexion Terra Nova.

Des retombées économiques constatées dans les États américains qui ont légalisé le cannabis: l'an dernier, 240.000 emplois temps plein ont été créé avec ce nouveau marché. Légaliser pourrait permettre aussi à la fois de réguler la consommation et de limiter les trafics.