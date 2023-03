Indemnité carburant de 100 euros: des retards de versement à cause d'un bug informatique

ENQUÊTE RMC. Des retards dans le versement de l'indemnité carburant de 100 euros, devant aider les automobilistes les plus modestes, ont été remarqués ces dernières semaines, à cause d'un bug informatique. Le ministère de l'Économie se dit au courant de ces bugs et parle de "problèmes à la marge".

Plusieurs automobilistes ont contacté la cellule "RMC s'engage pour vous" en raison d'un problème sur le versement de la prime carburant. Ce coup de pouce de l’État doit permettre d’aider les automobilistes les plus modestes, qui ont besoin de leur véhicule pour travailler. Un chèque de 100 euros qui est finalement plus difficile à toucher que prévu.

Aurore a fait une demande depuis plus d’un mois sur le site internet du gouvernement et n’a toujours aucune nouvelle de ce chèque qui pourrait lui faire sortir la tête de l'eau: "Ça me ferait deux pleins pour le mois. Là, je ne l'ai pas". Sans cet argent, elle est obligée de tout compter, de faire des sacrifices pour pouvoir vivre et aller à son travail.

"Je fais comme je peux. Avec le prix du gaz, de l'électricité… on fait attention à tout: à part les courses, on ne fait plus rien. Ça fait bien longtemps qu'on n'est plus allé au restaurant…"

"On ne sait pas comment corriger cela"

Odette, 62 ans, est dans le même cas. Tous les jours, elle fait 100 kilomètres en voiture pour se rendre au travail. Elle a fait la demande de la prime carburant il y a bientôt deux mois, mais n'a toujours rien reçu. A plusieurs reprises, elle a contacté le service dédié, par téléphone, pour suivre sa demande. Mais au bout de plusieurs appels, le service lui explique l'origine de ce retard de versement.

"On a bien pris votre demande mais on a un bug: un fichier remonte et on ne sait pas comment corriger cela."

Le service qui gère le versement de la prime carburant demande à Odette de nouveaux documents, comme sa carte grise ou une attestation sur l'honneur, mais sa demande est toujours "bloquée."

Plusieurs bugs à la suite

Ce n'est pas le premier bug informatique qui touche la démarche de demande en ligne,de la prime carburant, que le gouvernement vantait comme simplifiée avec un délai de traitement moyen de 14 jours. C'est raté. En janvier, RMC révélait que la plateforme refusait d'enregistrer les automobilistes qui ont en leur possession une voiture qui a conservé l'ancien système d'immatriculation, datant d'avant 2009. Ce bug, une fois identifié, a été résolu fin février.

Ensuite, des problèmes de transmission de données entre les assureurs et l’Etat ont abouti au rejet 100.000 dossiers pour défaut d’assurance, sans même l’expliquer aux bénéficiaires. C’est ce qui est arrivé à Odette. Enfin, le délai moyen peut être largement dépassé dans de nombreux cas, sans que les demandeurs sachent pourquoi.

Pour Aurore, par exemple, il a fallu l'intervention de "RMC s'engage pour vous" pour que la direction des finances publiques lui annonce que son dossier est bien accepté. Sauf qu’ils ne retrouvent pas son RIB afin de lui faire le virement de 100 euros…

"Des problèmes à la marge" selon Bercy

Interrogé par RMC, le ministère de l'Économie est au courant de ces bugs, qui ont pu en décourager certains. Bercy estime qu'il s'agit de “problèmes à la marge": “On parle d’argent public et c’est normal qu'il y ait un maximum de vérifications", nous explique-t-on.

D’ailleurs, la moitié seulement des dix millions de ménages éligibles ont fait une demande de cette prime qui devait s’arrêter fin février, avant d'être finalement prolongée jusqu’à fin mars.

Le cabinet du ministre Bruno Le Maire se félicite de ces chiffres avec "six millions de demandes". "Et déjà plus de la moitié des primes ont été versées, ce n'est quand même pas mal !” nous dit-on.

