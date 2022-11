Le gouvernement passe la seconde pour développer les voitures électriques dans les zones rurales

Le gouvernement va débloquer une enveloppe de 10 millions d’euros pour aider les petites stations-services indépendantes à s’équiper en bornes électriques.

La France a du retard à l’allumage sur le déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques. Si l'objectif initial était 100.000 bornes fin 2021 dans les espaces publics, le pays est aujourd'hui très loin du compte. La France compte à l'heure actuelle moins de 75.000, et 10% seulement sont des bornes à recharge rapide.

La voiture électrique, voiture des citadins…

Leur répartition territoriale est d'ailleurs totalement déséquilibrée: il y a quatre fois moins de bornes en Franche-Comté qu’en Ile-de-France. Pour remédier à cette situation, le gouvernement va débloquer une enveloppe de 10 millions d'euros pour aider les 4.000 petites stations-services indépendantes situées dans les campagnes ou dans de toutes petites villes.

Ce n’est pas demain que la question de l’autonomie sera réglée pour les voitures électriques, ni celle du prix. En effet, la voiture électrique, c’est l’anti-voiture thermique. La voiture thermique était promesse de liberté, la voiture électrique a un fil à la patte. La voiture thermique était promesse de démocratisation des transports, la voiture électrique ne concerne que les plus riches et les citadins au détriment des pauvres et des campagnards.

… et des riches?

Pour acquérir une voiture thermique neuve, il faut débourser près de 25.000 euros: c'est plus du double pour une voiture électrique. Il y a aujourd'hui près de 15.000 euros d’écart entre la version électrique et la version thermique d’une voiture citadine comme la Peugeot 208.

Et cette différence de prix n’est pas près de baisser. En effet, les grands constructeurs européens ont privilégié les modèles chers et ne savent pas aujourd’hui faire de l’électrique bon marché. À la différence des Chinois, puisque pour acquérir un véhicule électrique en Chine, il vous en coûtera 30% de moins que pour acheter une voiture thermique.