Pistes cyclables, code de la route... Ce que contient le plan vélo qui va coûter 2 milliards d'euros

Le gouvernement va dévoiler ce vendredi son plan vélo en marge d'un comité interministériel. Au total, ce sont près de 2 milliards d'euros qui vont être investis pour développer la pratique du vélo en France.

Le premier objectif de ce plan vélo est de passer de 57.000 kilomètres de pistes cyclables à 100.000 kilomètres d'ici 2030. Et ce, en construisant en priorité dans les petites et moyennes villes.

Pour inciter les Français à plus pédaler, l'aide à l'achat d'un vélo est reconduite pour quatre ans. Un ménage, aujourd'hui, peut bénéficier de 300 à 2.000 euros d'aides selon ses revenus. Cela ne bougera pas, mais il y aura une nouveauté. L'aide s'étend maintenant à tous les vélos, qu'ils soient neufs, d'occasion, électrique ou non, achetés chez des professionnels du secteur.

"Il y a toujours quelque chose qui manque"

Un plan bienvenu pour les usagers du vélo, mais il reste des choses à améliorer comme nous l'explique sur RMC, Olivier Schneifer, président de la FUB, la fédération française des usagers de la bicyclette.

"Aujourd’hui, sur les courtes et moyennes distances, jusqu’à 5 voire 10 km, il y a une majorité de nos concitoyens qui seraient prêts à prendre le vélo. Mais il y a toujours quelque chose qui manque", regrette-t-il avant de développer. "Soit parce qu’il n’y pas assez de pistes cyclable et donc ce n’est pas sécurisé, soit il y en a une mais on vit dans un appartement exigu et le vélo risque de se faire voler si on le laisse dehors, ou alors on ne possède pas de vélo, ou alors on ne sait pas en faire… Et donc il s’agit d’adresser chacun de ces freins à la fois en investissant dans les infrastructures de circulation et dans des infrastructures de stationnement", demande-t-il.

Pour limiter les vols, le gouvernement souhaite d'ailleurs aider au financement des parkings privés sécurisés. Et notamment dans les gares où l'ambition est de tripler le nombre d'emplacements sécurisés d'ici la fin du quinquennat.

Concernant l'éducation aux usages de la route, les enfants sont une cible prioritaire du gouvernement. L'objectif est que tous les enfants en sortie d'école primaire sachent pédaler à partir de 2027.

Des modifications du code de la route vont également être expérimentées pour améliorer la circulation des vélos. "Il est proposé d'installer des repose-pied en bord de chaussée afin de permettre aux cyclistes de s'arrêter au feu sans avoir à descendre de selle", précise le document. Un décalage du passage au feu vert pour les cyclistes sera aussi expérimenté par endroits pour "permettre aux cyclistes d'évacuer le sas et de retrouver une vitesse suffisante avant le départ des autres véhicules".

Le recours au vélo pour se rendre au travail va également être soutenu en augmentant le forfait mobilité durable pour la fonction publique de 200 à 300 euros. "L'État a pour objectif que 100% de ses sites soient équipés de stationnement vélo sécurisé en 2027", ajoute le document.