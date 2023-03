Pneus dégonflés, stationnement encore plus cher, taxes… les SUV de la colère

Les SUV font partie des véhicules les plus achetés en France. Sauf que ces voitures, plus grosses que les citadines, sont plus polluantes. Entre actions de militants écologistes qui dégonflent les pneus et taxes au stationnement et à l'achat de plus en plus lourd, enquête sur ce type de voiture qui fait débat.

Trois lettres de la discorde. SUV pour sport utility vehicle ou véhicules utilitaires sportifs en bon français. Ces voitures, plus grosses, plus lourdes que les citadines classiques sont aussi plus polluantes. Décriées par les écologistes pour leur utilisation en ville, elles sont de plus en plus visées par les activistes qui dégonflent leurs pneus. Cette semaine, 73 véhicules ont été dégonflés rien qu'à Toulouse.

L'un des villes où le plus de cas a été recensé, c'est Paris. RMC a rencontré un militant. Rendez-vous a été donné dans la capitale, via une messagerie cryptée. On ne connaît pas son vrai nom: il veut rester anonyme. Son surnom: l’Ours. Il a 25 ans, est employé dans l’univers de la communication et des médias. Il y a quatre mois, il a rejoint un groupe d’action et a commencé à dégonfler des pneus de SUV, deux fois par mois, avec à son actif, une centaine de véhicules dégonflés:

"On met une lentille, ça fait pression sur la valve et on peut partir: le pneu va se dégonfler. À chaque fois on met un petit tract sur le pare-brise qui résume l’impact des SUV sur le climat”, explique-t-il.

20% plus polluant

L’impact sur le climat tient en ce constat du Fonds mondial pour la nature (WWF). L'ONG explique que la multiplication de ces véhicules est tout simplement incompatible avec les engagements de réduction du CO2 à l’horizon 2030. Concrètement, un SUV pèse 200 kilogrammes de plus par rapport à une voiture moyenne et - par conséquent - est 20% plus polluant. Ce sont ces chiffres qui sont marqués sur le tract du militant.

"L'Ours" espère qu'avec cette action que "le propriétaire (de la voiture) va commencer à se poser des questions": "c’est une action ou on touche directement les gens sans leur causer de dommage. Il y a un côté où on est désolé d’en arriver là mais on a plus le choix", explique celui qui juge que son "vote ne servira absolument à rien pour enrayer la crise climatique" et que cette action lui donne l’impression d’agir plus concrètement.

Ces militants expliquent d'ailleurs faire attention à ne pas s'en prendre aux voitures avec un macaron handicapé ou aux ambulances par exemple. Ils disent même se renseigner sur les modèles pour cibler les plus polluants.

Des taxes et des malus au stationnement

Cet activisme anti-SUV a une traduction politique. Des municipalités réfléchissent à les pénaliser notamment en raison de leur taille. Un SUV fait 25 centimètres de long de plus et 10 centimètres de large de plus qu'une autre voiture. Certaines municipalités envisagent donc de les faire payer plus cher le stationnement. C'est le cas de Paris, Lyon ou même Bordeaux.

Selon nos informations, dans la capitale de la Gironde, il ne reste plus qu’à gérer l’aspect technique. Concrètement les services de la ville travaillent avec la préfecture, pour faire en sorte qu’en rentrant votre plaque d’immatriculation dans les bornes de stationnement on puisse faire le lien avec votre carte grise, donc le poids de la voiture, pour vous faire payer plus ou moins cher.

Ce malus au stationnement vient en plus de taxes décidées récemment comme la taxe au poids, entrée en vigueur début 2022. Si le véhicule pèse plus d'1,8 tonne, il coûte plus cher. La convention citoyenne pour le climat avait initialement réclamé un seuil à 1,4 tonne.

Un type de véhicule qui s'est imposé

L'objectif de ces mesures est de contrecarrer l'essor des SUV. En effet, un véhicule neuf vendu sur deux en France est désormais un SUV contre un sur dix, il y a dix ans. Sauf qu’à écouter les défenseurs de ce type de voiture, ce format s’est imposé c’est presque par nécessité.

“Les constructeurs doivent faire des investissements dans l’électrique. Ainsi, ils se concentrent sur les moyennes et haut de gamme. De plus, la catégorie des SUV va du véhicule familial à la berline de luxe: en fait, SUV, ça ne veut rien dire" explique Yves Carra, porte-parole de l’Automobile Club de France.

Le dirigeant de l'ACF se désole des actions des dégonfleurs de pneus. Pour lui, la méthode de s'en prendre directement au véhicule ne fonctionne pas et ne déclenche pas de questionnement chez leurs détenteurs.

Enfin, d'un point de vue plus technique, l'essor des SUV est aussi marqué par la disparition progressive des petites citadines (Citröen C1, Ford Ka, Peugeot 108…) des catalogues des constructeurs. Si elles consomment moins de carburants, elles coutent cher à produire. Pour les remplacer, les constructeurs misent sur… les SUV. Preuve que ce succès n'est pas près de s'arrêter.