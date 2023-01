Prix des carburants: pourquoi l’essence est plus chère en France qu’en Europe

Le prix de l’essence SP95 a plus fortement augmenté en France que dans les autres pays de la zone euro.

En un an, le prix à la pompe (hors taxe) d’un litre de SP95 a augmenté de 19 centimes. C’est trois fois plus que la hausse observée dans l’ensemble de la zone euro. Résultat: le litre de SP-95 E10 est aujourd’hui 7,5% plus cher plus que la moyenne de la zone euro (79,6 centimes). Un différentiel très inhabituel, car il était 10% moins cher il y a un an, comme indiqué par BFM Business.

Et on ne parle pas du gazole, dopé par l’embargo contre la Russie. Pour le super SP95-E10, largement produit dans les raffineries françaises, la justification russe ne tient plus vraiment. Il y a bien l’envolée des coûts de l’énergie (gaz et électricité) qui renchérit le raffinage de tous les carburants, mais en la matière, la France est logée plus ou moins à la même enseigne que ses voisins.

D’autres priorités que le prix pour les distributeurs

Alors, quelles sont les explications? La désorganisation de la chaîne logistique provoquée le choix de TotalEnergies d’offrir des ristournes complémentaires à celles de l’Etat, les grèves de l’automne dans les raffineries et, désormais, la mobilisation syndicale contre la réforme des retraites.

La première préoccupation de tous les distributeurs a été d’assurer l’approvisionnement des stations-service puis, après les grèves de l’automne, de reconstituer leurs stocks. Pas de trouver l’essence la moins chère ni de se livrer une concurrence acharnée. Il y a eu moins d’opérations à prix coutant. Et il y a eu aussi une reconstitution des marges de certains distributeurs de carburants.