Retraites: 12% des stations-service en France manquent d'au moins un carburant

Au niveau national, 12 % des stations-service manquaient d'au moins un carburant ce mardi, d'après les derniers chiffres de l'Ufip. La région la plus affectée reste l'Ile-de-France. La situation pourrait revenir à la normale d'ici deux ou trois semaines, si tout va bien.

Selon les derniers chiffres de l'Ufip (Union française des industries pétrolières), 12% des stations-service en France manquent d'au moins un carburant. Les régions les plus touchées sont l'Île-de-France (40%), le Centre-Val de Loire (33%), les Pays de la Loire (19%) et la Normandie (15%).

Plus aucune raffinerie n'est en grève sur le territoire. En effet, après plusieurs semaines intenses, le mouvement a été suspendu mardi sur le site de Gonfreville-l'Orcher (Total), le plus grande de France.

Sauf qu'à cause du week-end de Pâques, les livraisons ont été un peu retardées. Le ministère de l'Économie ne préfère pas trop s'avancer pour donner une date de retour à la normale.

Retour à la normale d'ici deux à trois semaines

En effet, relancer le raffinage de carburant prend du temps.

"Certaines raffineries étaient à l'arrêt donc il faut les redémarrer et ça peut prendre deux semaines, à peu près", rappelle Francis Pousse, président de la branche énergie du syndicat Mobilians.

Il ajoute: "Les stocks de produits finis qui sont dans ces raffineries ont également été libérés par la fin des mouvements sociaux. Si la situation ne s'aggrave pas, on peut espérer que d'ici deux à trois semaines, on ait absolument plus de problèmes sur le territoire national."

Risque de retour de la grève

Les experts du secteur redoutent, quand même, ce qu'ils appellent l'effet accordéon: jeudi, pour la 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les raffineurs sont de nouveaux appelés à arrêter le travail et bloquer les dépôts.

Si le mouvement est bien suivi, le retour à la normale dans les stations-service serait encore repoussé de plusieurs jours par rapport aux prévisions.