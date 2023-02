SNCF: la circulation gare de l'Est à Paris très perturbée ce week-end

La gare de l'Est va connaître de nouvelles perturbations ce week-end du 4 et 5 février, à cause d'importants travaux de renouvellement des voies et du ballast.

La gare de l'Est, à Paris, déjà bloquée 24 heures la semaine dernière par un "sabotage", sera quasiment fermée pendant le week-end des 4 et 5 février à cause d'importants travaux de renouvellement des voies et du ballast, a indiqué la SNCF mercredi.

"Au total près de 260 mètres de voies seront remplacés entre Bondy et Gagny" en Seine-Saint-Denis. "Les équipes de SNCF Réseau seront à l'oeuvre en 3/8 durant 41 heures. Elles seront engagées dans une véritable course contre la montre pour remplacer les voies à neuf avant le retour des trains dimanche fin de journée", a noté le groupe public.

Concrètement, les TGV vers l'est de la France, l'Allemagne et le Luxembourg seront déroutés vers la Gare du Nord. Mais 40% des trains à grande vitesse seront supprimés.

Des autocars en remplacement

Les TER reliant Paris et Châlons-en-Champagne seront remplacés jusqu'à vendredi après-midi par des autocars depuis ou vers la capitale, ou des liaisons en car permettant une correspondance avec un TER à Troyes.

Quant aux trains de banlieue, ils seront également très perturbés, les trains du RER E circulant entre Magenta et Chelles-Gournay, Magenta et Tournan et Paris-Est et Villiers-sur-Marne, tandis que la ligne P sera interrompue entre Paris et Meaux le samedi et Paris et Château-Thierry le dimanche. Des bus de remplacement sont prévus.