SNCF: les contrôleurs vont-ils maintenir leur grève pour Noël?

Les contrôleurs de la SNCF, qui ont déposé il y a plusieurs mois un préavis de grève pour la période de Noël, ont jusqu'à ce lundi midi pour le maintenir ou non.

Y aura-t-il des trains à Noël ? Les ASCT - "Agents du service commercial trains", le nom officiel pour "contrôleur" - de la SNCF ont jusqu'à ce lundi midi pour annoncer s'ils maintiennent leur mouvement de grève, prévu pour ces deux prochains week-ends de fête.

Pendant le premier week-end de décembre, ce corps de la SNCF avait déjà fait grève, revendiquant le même statut de "roulant" que les conducteurs de train, ce qui change le mode de rémunération.

Actuellement, quand un contrôleur ne travaille pas, car il est en congé ou en arrêt maladie, sa rémunération chute. Par exemple, s’il prend des congés en août, il se retrouve avec un salaire très bas pour faire face aux dépenses de rentrée en septembre. Les "roulants", ont une rémunération plus lissée.

Des négociations ont lieu entre, d'une part, la direction, et de l'autre les syndicats et le collectif principal de contrôleurs. Un dialogue insuffisant pour Christophe Fargallo, contrôleur SNCF et membre du syndicat Sud-Rail. Il assure que les contrôleurs n'ont "pas l'intention de déranger le grand public pour cette période de Noël", mais pense que la mobilisation va durer.

"Cela fait deux mois et demi que le préavis est lancé, et on sait que la direction n'a pas été jusqu'au bout. Dans ce dialogue social, les contrôleurs ne sont pas traités de la même manière", regrette-t-il.

Il estime qu'il y aura "une grand majorité des contrôleurs qui vont faire grève", mais que les effets pourraient ne pas être totalement visibles.

"La direction va remplacer le contrôleur par un cadre volontaire qui aura eu un formation succincte. Oui, les trains roulent, mais au niveau de la sécurité dans les trains, ça ne va pas être la même chose", prévient-il.