Retraites: le trafic SNCF s'améliorera lundi mais restera "perturbé"

La grève contre la réforme des retraites continue à la SNCF. Lundi, la circulation des trains sera "en nette amélioration", selon la direction, mais restera perturbée sur la plupart des lignes.

La circulation des trains sera "en nette amélioration lundi", mais restera perturbée sur la plupart des lignes en raison de la grève contre la réforme des retraites, a indiqué dimanche la direction de la SNCF. Pendant la journée, trois TGV Inoui et Ouigo sur cinq devraient circuler et le trafic sera "fortement perturbé" au niveau régional, avec un TER sur deux en moyenne.

TGV Inoui et Ouigo

Sur l'axe Nord, il y aura 3 trains sur 5, sur l'axe Est et Atlantique, plus de 2 trains sur 3. Sur l'axe Sud Est, 1 train sur 2 est prévu. La situation la plus complexe est pour les TGV province à province avec 1 train sur 4. Pour les Ouigo, il devrait y avoir 3 trains sur 4.

Intercités et TER

Pour les Intercités de jour, 1 train sur 3 en moyenne est prévu. C'est bien plus compliqué pour les Intercités de nuit, aucun d'entre eux ne circulera les nuits de dimanche à lundi et de lundi à mardi. Pour les TER, il y aura 1 train sur 2 en moyenne.

"Le détail des plans de transports régionaux sera communiqué par SNCF Voyageurs dans chacune des régions. Les clients sont invités à se renseigner sur la circulation de leur train sur l’appli SNCF et sur leur site TER", précise la SNCF.

International

La liaison France-Espagne est entièrement interrompue. L'Eurostar et le Thalys, eux, auront un trafic quasi-normal. Il y aura plus de 2 trains sur 3 pour les liaisons France-Italie, 4 sur 5 pour les liaisons France-Allemagne et 1 sur 2 pour la liaison France-Suisse.

Transilien

3 trains sur 4 sont prévus pour le RER A, 1 sur 2 pour le RER B et C, 2 sur 5 en moyenne pour le RER D.

"Interconnexion suspendue entre Châtelet-les-Halles et Paris gare de Lyon, pas de train entre ces deux gares. Les trains circulent entre Châtelet-les-Halles et Creil, entre Paris Gare de Lyon et Melun / Corbeil-Essonnes via Evry-Courcouronnes, et seulement en heures de pointes entre Corbeil-Essonnes et Malesherbes", ajoute la SNCF.

Il y aura peu de perturbations sur les lignes H et L, avec 2 trains sur 3 et sur le RER E et la ligne P, avec 3 trains sur 4. 1 train sur 2 est prévu pour la ligne N. La ligne R sera, elle, très perturbée avec un train sur 5 en moyenne.