"Une drôle d'idée": des associations s'élèvent contre le permis de conduire à 17 ans

Le permis de conduire sera-t-il bientôt accessible dès 17 ans? La mesure est à l'étude et pourrait être annoncée la semaine prochaine par Elisabeth Borne. Plusieurs associations dont la Ligue contre la violence routière, dénoncent cette idée.

Passer le permis de conduire dès l'âge de 17 ans sans avoir besoin de la conduite accompagnée? Ce sera peut-être bientôt possible. Dans le cadre de la loi de simplification du permis de conduire, votée en début de semaine à l'Assemblée nationale, un rapport étidoe la possibilité d'abaisser l'âge du permis à 16 ou 17 ans. La piste des 17 ans est privilégiée par le gouvernement qui pourrait l'annoncer dès la semaine prochaine par la voix de la Première ministre Elisabeth Borne.

Une idée qui ne ravit pas certaines associations comme la Ligue contre la violence routière. Son vice-président, Pierre Lagache, a dénoncé "une drôle d'idée", ce jeudi dans Charles Matin sur RMC et RMC Story.

"On nous explique que le développement de l'apprentissage imposerait que cette mesure soit prise, mais en Allemagne, où l'apprentissage est plus développé, les jeunes roulent à 18 ans" explique-t-il.

En effet, parmi les arguments pour ce changement, certains jugent que l'absence de permis à cet âge-là serait un frein au développement de l'apprentissage.

Développer le covoiturage

L'association juge aussi "curieux" de vouloir développer "les usages de la voiture individuelle alors que la tendance est plutôt au covoiturage" : "Il vaudrait mieux développer le covoiturage même dans les zones rurales", insiste alors Pierre Lagache.

"On peut s'interroger sur la question des mobilités et on peut aussi s'inquiéter sur la question de la sécurité routière" note le vice-président de la ligue contre la violence routière alors qu'il constate que "les jeunes sont particulièrement exposés, deux fois plus, aux risques" sur la route. Preuve en est, 17% des morts sur les routes ont entre 18 et 24 ans.

"La situation des jeunes par rapport aux risques routiers reste catastrophique. C'est un échec de la société. On devrait se focaliser sur l'amélioration de cette situation en améliorant le permis de conduire avec une réforme en profondeur de l'apprentissage de la conduite", juge-t-il.

Pour Pierre Lagache, "même les professionnels de la conduite sont très sceptiques" sur un élargissement de la classe d'âge pour passer le permis, dénonçant "un problème comportemental dans les accidents de la route" notamment chez les jeunes.

"Il y a une question de maturité. Les professionnels de la route disent que baisser d'une année ou de deux, ce n'est pas si simple."

Ainsi Pierre Lagache estime que, l'objectif prioritaire est de savoir "comment on accompagne nos jeunes pour que le comportement déviant sur la route puisse être réglé?"