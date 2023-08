Un vol toutes deux minutes: pourquoi l'été est la saison de tous les dangers pour les cambriolages?

Qui dit été dit vacances et absences. Mais c'est une période plus propice aux cambriolages. Une crainte partagée par beaucoup de Français. Mais pour être prévoyant, il existe certaines solutions comme l'application "Voisins vigilants".

En cette période de vacances d'été, beaucoup de Français partent et laissent leur maison sans surveillance. C'est une période où les cambriolages sont fréquents puisqu’on en recense un toutes les deux minutes environ.

Selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, en 2022 en France, 211.400 cambriolages ou tentatives de cambriolages de logements ont été enregistrés par les services de police et de gendarmerie nationales. Soit en moyenne 5,8 infractions pour 1000 logements. Un chiffre en hausse de 11% par rapport à l'année précédente.

Et justement, sept Français sur dix craignent un cambriolage à cette période de l'année, selon une étude menée par Leocare, une compagnie d'assurance.

Invité sur RMC ce vendredi matin, Marie-Laure Pezant, porte-parole de la gendarmerie nationale, a rappelé les bons réflexes à avoir avant de partir en vacances.

"Il est important d'avoir les bons réflexes comme ne pas poster qu'on part en vacances, car cela créé une opportunité. Il ne faut pas donner d'indice de notre absence du domicile, donner des clés à des voisins ou amis pour ouvrir des volets de temps en temps, signaler à la gendarmerie votre absence danss le cadre de l'opération tranquillité vacances avec des patrouilles", explique-t-elle.

L'interview RMC : Marie-Laure Pezant - 04/08 11:12

Alors dans certaines communes, les habitants s'entraident pour lutter contre ces délits. Et notamment via une application: “Voisins vigilants et solidaires”.

Jack Cabral Perez est le référent du dispositif “voisins vigilants et solidaires” de sa commune de Saint-Pierre-du-Perray dans l'Essonne.

“Je fais également pas mal de prévention sur les cambriolages ou les démarchages”, indique-t-il. Comme lui. Une partie des habitants utilisent l'application.

“Les voisins communiquent énormément via ce système et ça permet à notre police municipale qui est reliée à ce dispositif de pouvoir recevoir l’alerte en temps réel et de lever le doute”, décrit-il.

Un vrai impact sur le nombre de cambriolages ?

Chaque comportement étrange est relayé, de quoi rassurer. “On a des personnes qui font plusieurs passages dans la rue et qu’on ne connaît pas, qui ont l’air de regarder à droite et à gauche, d’observer à l’intérieur des maisons. On émet une petite alerte pour prévenir les voisins en disant attention voilà ce qui se passe dans telle rue avec la description des personnes”, ajoute-t-il.

Selon Frédéric de Lanouvelle, directeur général adjoint de voisins vigilants et solidaires, ce dispositif a un véritable impact.

“On a réalisé une étude avec l’Ifop qui montre que 80% des communes qui utilisent ce dispositif constatent une baisse du nombre de cambriolages par peut-être la surveillance accentuée des voisins”, assure-t-il.

Déjà près d'un million de Français sont membres de cette application.