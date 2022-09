Une fillette oubliée 8h dans un car: "C'est une faute très grave, il doit y avoir des sanctions"

Une fillette de 3 ans a été oubliée toute une journée dans un car scolaire, passant 8 heures sans manger ni boire selon sa famille. Le vice-président de l’agglo du Pays de Dreux a promis des sanctions.

Une petite fille de 3 ans a été oubliée et laissée dans un car scolaire pendant plus de 8 heures, jeudi dernier en Eure-et-Loir. La petite fille avait pris le bus avec son frère le jeudi matin. Mais si son grand-frère de 6 ans a bien été en cours, l’enfant est oubliée à sa place. Ce n’est qu’à 16h30, lorsque le chauffeur du véhicule remonte dans le bus, qu’il va découvrir la petite fille.

De longues heures qu’elle a passé sans manger ni boire. Une semaine après, ses parents la disent “choquée”. "Elle ne veut plus aller à l'école, même en voiture. Elle pleure depuis une semaine", indique la maman au Parisien. La question de la responsabilité est engagée car l’école n’a pas signalé l’absence de l’enfant à la famille et le chauffeur du bus n’a pas activé le bouton “enfant oublié” à l'issue de sa tournée.

Une situation inacceptable pour le professeur d’histoire-géo Kevin Bossuet, qui réclame des sanctions dans "Les Grandes Gueules" sur RMC et RMC Story.

“C’est une négligence personnelle parce que ce n’est pas un manque de personnel. Il y avait une accompagnatrice scolaire, il y avait un chauffeur, je pense que c’est une faute individuelle et c’est une faute très grave. Quand on a des enfants en charge, surtout aussi jeunes, il est évident qu’on doit prendre toutes ses précautions. Il doit y avoir des sanctions et il faudra vérifier qu’il y ait des sanctions”, appuie-t-il, précisant qu’il encourage la famille à porter plainte.