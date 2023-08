Vienne: en pleine sécheresse, un golf saccagé en marge du "Convoi de l'eau"

Un golf a été dégradé dimanche dans la Vienne en marge du "convoi de l'eau", alors que la France fait face à un épisode de canicule tardif. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire Marc Fesneau a dénoncé "ceux qui entendent imposer leur loi par la violence".

Mais qui a dégradé le golf de Beaumont-Saint-Cyr dans la Vienne? En marge du "convoi de l'eau", un cortège à vélo d'opposants aux bassines, un golf a été dégradé. Selon les autorités une quarantaine d'individus dont certains étaient masqués, se sont introduits sur le parcours après avoir cisaillé un grillage.

La précture de la Vienne a diffusé sur X (anciennement Twitter) des photos de la pelouse d'un green arraché et des tags et slogans peints au sol, dont le logo des Soulèvements de la Terre, collectif qui coorganise le cortège et dont la dissolution prononcée par le gouvernement a été suspendue en justice.

"Voilà donc les moyens d’action "pacifiques" de ceux qui, prétendant défendre une "cause", dégradent, détruisent, saccagent le travail et l’outil de travail d’autrui. Il n’y aura jamais de dialogue possible avec ceux qui entendent imposer leur loi par la violence. Jamais", a déploré sur X le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire Marc Fesneau.

"Il ne faut pas faire l'autruche"

Les intrus ont été dispersés par les forces de l'ordre qui n'ont procédé pour l'instant à aucune interpellation. "Il s'agit d'un acte revendicatif qui n'a pas été planifié et ne relève pas de l'organisation du convoi", ont assuré dans la foulée les organisateurs du convoi de l'eau.

"Il ne faut pas faire l'autruche, il faut revoir nos sociétés à l'aube de la crise climatique", appelle ce lundi l'avocat Charles Consigny. "Sans aller vers des restrictions stupides et arbitraires, il faut rentrer dans l'ère de la transition écologique, néanmoins c'est une décision politique qui doit être prise calmement et dans le cadre légal ce qui fait que je condamne ces saccages", ajoute-t-il, évoquant "des fous furieux"

"Demain ils vont rentrer chez les gens et déverser du purin dans les piscines. Puis ils crèveront les pneus des voitures qui ne leur plaisent pas. Je pense qu'ils sont dans une démarche totalitaire", estime Charles Consigny.

L'avocat entend que le maintien des golfs dans des régions marquées par la sécheresse n'est pas nécessaire et que certains usages de l'eau pourraient être repensés.

"On donne des dérogations aux golfs!"

Pour l'enseignante Barbara Lefebvre, ces actes découlent d'inégalités dans l'usage de l'eau: "On demande aux usagers et aux citoyens de ne pas arroser leurs pelouses et on donne des dérogations aux golfs", rappelle-t-elle. "Un golf haut de gamme comme celui saccagé c'est l'équivalent des besoins en eau d'une commune de 12.000 habitants!", assure l'enseignante.

"On ne fait rien, comment voulez vous que la frange radicale ne s'exprime pas. Tant qu'on ne règle pas les problèmes de fond, qu'on ne dise pas que c'est de l'écoterrorisme", ajoute Barbara Lefebvre très remontée.

Météo France a placé lundi cinquante départements en vigilance orange en raison de la canicule alors que le territoire fait face à des températures élevées à l'occasion d'un épisode caniculaire tardif.