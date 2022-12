Face aux risques de coupures de courant, un nouveau type de radiateur se veut comme la solution

Le risque de coupures d'électricité augmente de plus en plus. Pour solutionner ces coupures, il y a de solutions, notamment des radiateurs intelligents qui vont emmagasiner de l'énergie pendant la nuit pour mieux chauffer le jour pendant les heures pleines.

Alors que les risques de coupures d’électricité augmentent au fur et à mesure que les températures baissent, la solution pourrait venir de radiateurs intelligents. Une nouvelle génération de radiateurs, qui emmagasinent de l’énergie pendant la nuit, quand l’électricité n’est pas chère, pour mieux chauffer le jour quand on est en heures pleines.

La start-up s’appelle Lancey Energy Storage. Ces radiateurs ont l’apparence d’un radiateur tout à fait normal, à quelques détails près. D’abord, à l’intérieur, il y a une batterie de stockage, un peu comme celle qu’on a dans les voitures électriques. Cette batterie, elle se charge pendant les heures creuses, au milieu de la nuit, quand l’électricité ne coûte quasiment rien et qu’elle est abondante. Elle se charge jusqu’à ce qu’elle soit pleine et pendant les heures pleines, quand on a un pic de consommation à la maison, c’est cette batterie, qui s’est chargée presque gratuitement pendant la nuit, qui va fournir l’énergie et permettre de chauffer le logement pour beaucoup moins cher, de l’ordre de 35%.

À la fois, on fait des économies, et ça permet accessoirement de soulager le réseau électrique, de lisser la consommation, puisqu’on sollicite beaucoup moins le réseau au moment où tout le monde l’utilise. Évidemment, le tout est connecté, relié à une application mobile qui permet de gérer sa consommation à distance. L’autre avantage de ces radiateurs intelligents, c’est qu’ils vont par exemple détecter si une fenêtre est restée ouverte ou encore baisser la température s’ils détectent que personne n’est à la maison.

Les ventes de stations électriques explosent

Un autre objet technologique dont les ventes s’envolent en ce moment: les stations électriques, qui prennent le relais en cas de coupure. La star, c’est un appareil qui s’appelle EcoFlow, et pour avoir discuté avec son distributeur en France, les ventes ont explosé ces derniers mois. C’est une station électrique portable, une grosse batterie couplée à des panneaux solaires pliants et transportables.

Ça prend la forme d’une grosse boîte, ça ressemble à un disque dur d’ordinateur avec des poignées, le modèle de base pèse 14 kilos. On peut y brancher tous ses appareils électriques. On peut brancher 11 appareils à la fois. On va par exemple pouvoir alimenter un frigo pendant 7 à 10 heures, un lave-linge pendant deux heures, une télé pendant 18 heures. On la recharge sur secteur pendant les heures creuses, ou en solaire quand c’est possible. Et en cas de coupure, ou pendant les heures pleines, elle prend le relais. C’est aussi très pratique aussi l’été pour le camping. Le modèle standard coûte autour de 600 euros.