Aides énergétiques: le "retard à l'allumage" de l'amortisseur électricité destiné aux TPE-PME

Plusieurs TPE ou PME n'ayant pas reçu leur facture d'électricité depuis la mise en place de l'amortisseur électricité, un dispositif gouvernemental qui existe depuis janvier, ont contacté RMC. Le ministère chargé de ces petites entreprises concède "un retard à l'allumage", mais estime qu'il n'y a plus que quelques cas à la marge.

Ça devait être l'aide phare du gouvernement pour les PME, les petites et moyennes entreprises, et les TPE, les très petites entreprises. Depuis le 1er janvier, l'amortisseur électricité permet de réduire la facture énergétique des entreprises éligibles. La semaine dernière, Florence, boulangère des Yvelines, éligible au dispositif, avait contacté RMC, car elle ne recevait plus de factures de la part d'EDF depuis près de six mois. Après notre intervention, EDF avait fini par lui répondre et lui envoyer ses factures.

Mais le cas de Florence n'est finalement pas un cas isolé. Cédric, patron d'une TPE de dix salariés et abonné EDF, est aussi éligible à ce dispositif du gouvernement et est dans le même cas de figure. En entendant le témoignage de la boulangère, il a contacté la cellule "RMC s'engage pour vous". "On ne sait pas du tout ce qu'on va payer, pas payer ou pourquoi. Ce n'est pas une situation normale, ça ne nous permet pas de nous projeter au niveau de notre trésorerie", explique-t-il. Il dénonce aussi une défaillance du service client du fournisseur d'électricité, tout juste nationalisé:

"Quand on les appelle, leur seule réponse est qu'on est des dizaines de milliers en France dans ce cas-là et que ça ne sert à rien qu'on appelle chaque semaine et que ça ne fera pas avancer le problème", raconte Cédric.

>>> Toutes les enquêtes de “RMC s'engage pour vous” sont en podcast sur le site et l'appli RMC

Tous les dossiers traités "dans les prochaines semaines" selon EDF

Le cabinet de la ministre déléguée chargée des PME, du Commerce, de l'Artisanat du Tourisme, Olivia Grégoire, a contacté RMC, expliquant que ce dispositif, qui coûte trois milliards d’euros à l’État, a eu des retards à l’allumage qui ont été tolérés en début d’année. Désormais, selon le ministère, il n’y aurait plus que quelques cas à la marge, sans plus de précision sur le chiffre. Pas plus de précision du côté d'EDF non plus, qui s’engage à traiter les derniers dossiers "dans les prochaines semaines".

Pour le cas de Cédric, son dossier a été transmis directement au ministère et le jour même, il a reçu ses factures en retard avec plus de 28.000 euros pour les mois de mars avril et mai, malgré l’application de l’amortisseur électricité. Au vue de la gêne occasionnée, notre cellule a demandé à EDF un geste commercial, sans retour pour l’instant.

Si vous êtes dans le même cas que Cédric, vous pouvez faire appel au conseiller à la sortie de crise de votre département, vous trouverez ses coordonnées sur le site impôts.gouv.fr ou dans ce document !