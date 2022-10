Animaux entassés, maltraitance: L214 porte plainte contre le leader européen du fromage de chèvres

L214 dénonce des maltraitances à l'égard de chèvres dans un élevage du "leader européen" du fromage de chèvre. L'association de défense des animaux déplore que les animaux les plus faibles soient délaissés jusqu'à la mort et dénonce la communication mensongère de l'entreprise Chevenet.

L'association de défense des animaux L214 a annoncé jeudi le dépôt d'une plainte pour "mauvais traitements" et "pratiques commerciales trompeuses" après des témoignages de lanceurs d'alerte sur un élevage de 2.000 chèvres en Saône-et-Loire appartenant au "leader européen" de fromage de chèvre fermiers, l'entreprise Chevenet, à Saint-Maurice-de-Satonnay (Saône-et-Loire).

La plainte, déposée auprès du procureur de la République à Mâcon, entend dénoncer "les conditions de vie misérables des animaux" mais également la communication "mensongère" de la fromagerie, qui se présente sur son site comme "le premier producteur européen de fromages de chèvre fermiers", qui inscrit parmi ses "valeurs" le "respect des animaux et de l'environnement", représenté par des photos de chèvre en plein air. Une partie des fromages bénéficient d'une Appellation d'origine protégée (AOP).

Des chèvres et des chevraux morts au milieu des vivants

Mais les images de L214 montrent en revanche un élevage intensif où 2.000 chèvres sont "enfermées avec pour seul accès à l'extérieur une cour bétonnée". "Il n'y a pas d'animaux au pâturage. Plusieurs dizaines de chevreaux meurent chaque jour après une longue agonie pour certains", affirme l'association, épaulée par une vidéo décrite par l'actrice Isabelle Adjani.

"Les morts sont entassés à l'extérieur avec d'autres cadavres en décomposition avancée et des ossements", affirme L214, citant des témoignages de deux salariés lanceurs d'alerte, sous couvert d'anonymat.

"Je ne pensais pas qu'on allait voir des chèvres et chevreaux morts laissés en plein milieu des autres, pendant des journées entières. Je ne pensais pas à un élevage intensif avec autant de maltraitance", témoigne l'un d'eux.

"Ce sont des gens qui ont eu une excellente réputation et qui ont dévié"

À la suite du dépôt de plainte de L214, les magasins Carrefour ainsi que Monoprix ont annoncé qu'ils retiraient les produits incriminés de leurs rayons.

"C'est une tragédie", assure le critique culinaire Périco Légasse ce jeudi sur RMC et RMC Story: "Ce sont des gens qui ont eu une excellente réputation et qui ont dévié. En voulant s'aligner sur un problème de tarification et de compétitivité. Je ne pensais pas qu'on pouvait en arriver là en Saône-et-Loire dans le terroir le plus authentique de la France", déplore-t-il.

Mais il ne veut pas condamner "le thermomètre et ne regarder que le doigt". L214 défendent les vegans sont très sectaires mais heureusement qu'ils sont là pour faire le boulot des services publics", salue Périco Légasse taclant au passage les services vétérinaires qui s'en prennent aux agriculteurs.