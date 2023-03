Baisse des prix, chute des crédits… Vers une année noire pour l’immobilier

Dans "Apolline Matin" ce vendredi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre fait le point sur les signaux très inquiétants dans le secteur de l’immobilier.

Ça va secouer sur le marché de l’immobilier. Tous les voyants s’allument dangereusement, du côté des acheteurs comme du côté des vendeurs. Pour la première fois depuis 2014, les prix baissent dans toute la France selon Meilleurs agents: à Paris et dans toutes les grandes villes (sauf Nice), les villes moyennes, et même les zones rurales qui, depuis l’épidémie de coronavirus, tiraient le marché à la hausse. Selon Century 21, le prix du mètre carré pourrait baisser de 10% cette année.

Sur le marché de l’ancien, les ventes se sont essoufflées en 2022 et pourraient baisser de 10% cette année selon les prévisions de la FNAIM.

Le crédit, lui, se tarit carrément. Selon la Banque de France, les banques françaises ont accordé 30% de crédits en moins en décembre 2022 par rapport à décembre 2021.

Effondrement dans le neuf

Dans le neuf, on peut carrément parler d’effondrement… Les réservations d'appartements neufs ont chuté de près de 25% sur un an en 2022 et de plus de 36% au seul quatrième trimestre. Idem pour les maisons individuelles (-31% de ventes).

Le pire: inexorablement, les prix montent à cause de l’augmentation des coûts de fabrication. En 2018, le coût moyen d’une maison était de 145.000 euros, il frôle aujourd’hui les 200.000 euros.

Et il ne faudra pas compter sur les taux d’intérêt bon marché. La modification du calcul du taux d'usure va donner un peu d'oxygène mais elle va également accélérer la hausse des taux. Il y a un an, on empruntait à 1,50 %. Depuis janvier, rien à moins de 3%, nous dit meilleurtaux.com. Et le seuil de rentabilité des banques, c’est au-delà de 5.5%.

Pour acheter le même appartement qu’il y a 2 ans, il faut gagner 20% de plus. Les perdants: les primo-accédants ou les investisseurs qui achètent pour louer. Ceux qui s’en sortent le mieux: les Français déjà propriétaires et qui peuvent revendre avant d’acheter.