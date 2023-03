Immobilier: les impayés des copropriétés en forte hausse

Dans "Charles Matin" ce mardi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechyre analyse la forte hausse des impayés des copropriétés.

Le tout dernier rapport annuel du registre national des copropriétés a de quoi inquiéter. On considère que les finances d’une copropriété sont fragiles dès lors que le montant des impayés dépasse 20% du montant prévisionnel des charges.

Or en 2022, plus de de 70% des copropriétés sont dans ce cas. C’est deux fois plus que l’année précédente, six fois plus qu’il y a cinq ans. Les impayés sont très concentrés sur plusieurs départements: en Outre-mer, en Ile-de-France (Paris et Seine-Saint-Denis), en Corse et dans les Bouches-du-Rhône.

Les coûts s’envolent

Comment s’explique cette dégradation spectaculaire? Les coûts de l’énergie, d’abord. Selon une étude menée par le spécialiste des syndics Matera, les budgets en la matière ont augmenté de près de 10% dans les plus grandes copropriétés. Et il y a aussi évidemment les dépenses en travaux, pas forcément liés aux enjeux énergétiques mais qui augmentent sous l’effet de la hausse des matières premières et des matériaux.

L’Anah calcule ainsi le montant annuel moyen par copropriétaire en fonction des années de construction. Les factures les plus lourdes sont pour les immeubles construits entre 1961 et 1974. Pour ces derniers, il fallait compter en moyenne près de 10.000 euros de budget travaux par copropriétaire en 2022. Un montant qui a presque doublé en cinq ans.