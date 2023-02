Des plats plus chers, moins copieux... L'inflation impacte aussi les clients au restaurant

Les restaurateurs subissent de plein fouet l'inflation. Entre l'augmentation des prix des matières premières et celle de l'énergie, ils sont obligés de revoir les prix, les produits proposés, et même les quantités pour continuer à dégager des marges correctes.

L'inflation n'épargne pas les restaurateurs. Entre l'augmentation des prix matières premières et de leurs factures d'énergie, ils doivent s'adapter pour conserver leur marge. Conséquence, l'addition est plus salée pour les clients. Selon le Groupement des hôtelleries et restaurations, les prix au restaurant ont augmenté de 8% lors du deuxième semestre 2022.

Mais cette inflation se voit aussi dans la carte proposée, plus restreinte, et dans les assiettes, moins copieuses. Depuis l'inflation, la carte de Mickaël a changé. Ce restaurateur a dû faire une croix sur plusieurs produits.

“Tout ce qui est crustacé, les homards, on a arrêté parce que ça coûtait trop cher”, explique-t-il.

Il les a remplacés par d'autres produits. “On a pris des maquereaux qu’on marine et qu’on fume. C’est un plat qu’on ne vendait pas du tout à l’époque, mais vu que ce n’est pas très cher… On doit être à 6 ou 7 euros le kilo”, indique-t-elle.

Et les portions de poisson ont aussi un peu diminué. “On était à 180 grammes, on doit être à 150 grammes”, reconnaît-il. Un menu plus restreint, certains plats moins copieux… Des choix que comprennent ces clients.

“Ils ont déjà vécu une crise il y a deux ans. Donc je peux comprendre ça. C’est un peu le jeu, tout le monde doit s’adapter”, indiquent ces clients.

Une nouvelle augmentation des prix à venir?

Des ajustements opérés par un quart des restaurateurs selon le Groupement des hôtelleries et restaurations. Son secrétaire régional Romain Vidal l'explique par la flambée des prix de l'énergie, mais aussi par l'augmentation du prix des matières premières.

“Plus personne n’a de visibilité du marché, ni sur le coût de production. Des prix qu’on avait fixés au ras du plancher aujourd’hui n’existent plus trop et donc on revient à des tarifs du marché. On est sur du 20 à 40% d’augmentation sur certains produits”, précise-t-il.

Mais ces efforts pourraient ne pas suffire. Selon une étude récente de la plateforme de réservation de restaurants en ligne The Fork, 80% de ses restaurateurs abonnés prévoient d'augmenter leurs tarifs.