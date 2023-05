Drogue: un business à environ 3 milliards d’euros par an en France et des revenus très différents

Dans "Apolline Matin" ce lundi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre fait le point sur le business de la drogue en France.

Combien pèse l’économie de la drogue en France? C’est un business à environ 3 milliards d’euros par an. Un ordre d’idée: c’est le chiffre d’affaires que réalise Nestlé en France. Un gros tiers pour le cannabis, un petit tiers pour la cocaïne, le reste pour l'héroïne et les drogues de synthèse.

Côté consommateurs, il y a environ 18 millions de fumeurs occasionnels de cannabis, 1,5 million d’usagers réguliers, 2,1 millions de consommateurs de cocaïne, 600.000 réguliers, 500.000 pour l’héroïne, 1,9 million pour l’ecstasy, qui se fournissent dans les presque 3.500 points de vente recensés par le ministère de l’Intérieur.

Une organisation très pyramidale

Dans le trafic, qui gagne quoi? C’est une organisation très pyramidale. Au sommet, quelques dizaines de gros trafiquants, qui peuvent gagner au moins 1 million d’euros par an, voire quelques dizaines de millions d’euros par an, selon l’étude de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT).

En-dessous, il y a entre 700 et 1.500 gros revendeurs qui gagnent entre 250.000 et 550.000 euros annuels, soit le salaire moyen du PDG d’une entreprise de 2.000 salariés. Encore en-dessous, entre 6.000 et 13.000 intermédiaires, qui diffusent de 16 à 35 kg de résine de cannabis par an, pour un gain évalué entre 35 000 et 76.000 euros.

Au plus bas de l’échelle de distribution, les petits dealers de rue sont de loin les plus nombreux, entre 60.000 et 130.000, chacun écoulant entre 1 et 4 kg par an. Avec 4.500 à 10.000 euros par an, ces acteurs de quartier touchent un revenu inférieur au salaire minimum…

En France, les consommateurs de drogue sont plus nombreux dans les régions du Sud que dans les régions du Nord. Mais l’Occitanie est première devant Nouvelle-Aquitaine et Paca. Une exception au Nord, la Bretagne, qui a des niveaux de consommation proches du Sud.