Face à la hausse des prix, des Français à l'affût des réductions à la fin des marchés

Les prix de l'alimentaire continuent d'augmenter, avec une hausse de 15,9 % en mars, sur un an. Face à cela, des Français ont de plus en plus de mal à se nourrir. Alors, certains se rendent à la fin des marchés, pour espérer obtenir des réductions.

Emmanuel Macron a prévenu dimanche dans Le Parisien que la situation serait difficile "jusqu'à la fin de l'été" concernant les prix des produits alimentaires, qui constituent le principal moteur actuel de l'inflation en France.

"Je vais être honnête, les prix alimentaires, ça va être dur jusqu'à la fin de l'été", a averti le président, alors que sur un an, les prix de l'alimentation ont continué d'accélérer, grimpant de 15,9% en mars (après 14,8% en février).

Pour les Français en situation de précarité, se nourrir constitue l'une des principales difficultés. Alors certains ont peut-être trouvé une solution: attendre la fin des marchés pour venir faire les dernières bonnes affaires. En effet, les vendeurs bradent les fruits et légumes invendus ou qui ne sont pas en bon état.

"On retire 10 ou 15 centimes"

"C’est vraiment compliqué pour certains, donc ils viennent à la fin pour essayer d’avoir la marchandise moins chère. Même quand on pèse, on retire 10 centimes, 15 centimes", explique Shérif, vendeur.

"J’ai commencé à faire ça depuis que les produits ont commencé à devenir chers. Avant, je ne le faisais pas", affirme Manan, qui doit nourrir ses enfants. "Pour survivre, je dois venir à cette heure-là", ajoute-t-elle.

La hausse des prix touche de plein fouet ceux qui étaient déjà en difficulté, mais aussi les classes moyennes, qui s'en sortaient tout juste.

Les vendeurs réduisent leurs marges

"Avant, je faisais mon marché avec 10 euros, maintenant ça n’est plus possible. N’importe quelle réduction, on la cherche", précise Consuulo.

Au marché, les vendeurs peuvent réduire leurs marges pour offrir ces prix-là. Ils misent sur la quantité pour continuer de s'en sortir.