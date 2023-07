Impôts: 15 millions de foyers vont recevoir de l’argent, 10 millions vont devoir payer plus

Alors que les avis d’imposition vont arriver dans les prochains jours, de nombreux foyers vont devoir payer davantage ou vont toucher un remboursement.

Près de 10 millions de ménages vont devoir payer dans les prochaines semaines un complément d’impôt sur le revenu au fisc. Cette mauvaise surprise découle comme chaque année des avis d’imposition que vous allez recevoir dans quelques jours, soit en ligne entre le 26 juillet et le 4 août, soit par courrier si vous avez choisi cette option, entre le 24 juillet et le 22 août.

Sur cet avis, on retrouve les revenus de 2022 que vous avez déclaré au fisc en mai ou en juin dernier, lorsque vous avez rempli votre déclaration de revenus, et puis surtout un bilan de tous les prélèvements à la source que vous avez subi tous les mois. Et si ce prélèvement à la source a été insuffisant, il y a ce qu’on appelle un reliquat d’impôt, vous devez donc de l’argent à l’Etat. Souvent, ça se produit lorsque vous connaissez une hausse de revenus, ou que vous choisissez volontairement un taux de prélèvement à la source plus faible voire un taux neutre.

Ça va concerner 9,6 millions de foyers fiscaux, sur près de 39 millions au total, et en moyenne chaque ménage devra rembourser à partir de septembre 2.259 euros. Evidemment, ça cache des disparités, certains rembourseront une somme énorme et d’autres quelques dizaines d’euros. Le tout pouvant être étalé jusqu’en décembre.

844 euros de remboursement en moyenne

Et puis à l’inverse, d’autres ménages auront une heureuse surprise. Là, ça concerne plus de 15 millions de foyers fiscaux, et cette fois-ci c’est le fisc qui passe à la caisse et qui va devoir les rembourser. Généralement, il s’agit des ménages dont les revenus ont baissé, dont la situation familiale a changé, mais surtout qui bénéficient de crédits ou de réductions d’impôts, comme les dépenses d’emploi à domicile, de garde d’enfants ou encore d’investissement locatif.

Normalement, ces foyers-là ont déjà reçu une avance de 60% du montant concerné en janvier, et c’est donc le solde qui est versé cet été.

Les heureux élus devraient recevoir en moyenne 844 euros, avec toujours de grandes disparités selon les situations. Les remboursements arriveront soit le 24 juillet, soit le 2 août, donc surtout surveillez bien votre compte bancaire…