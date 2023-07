Impôts: un acte citoyen pour 88% des Français, mais l’argent mal utilisé pour 78%

Dans "Charles Matin" ce jeudi sur RMC et RMC Story, Cécile Danré se penche sur les résultats de la consultation lancée par Bercy sur les impôts.

88% des Français estiment que payer ses impôts est un acte citoyen. C’est le résultat de la consultation baptisée "En avoir pour mes impôts" lancée en avril dernier par le gouvernement. L’objectif était de comprendre quel regard les contribuables portent sur leur fiscalité et la façon dont l’argent public est utilisé.

485.000 Français y ont répondu, dont une très large majorité sont redevables de l’impôt. Et il ressort que pour eux, payer ses impôts est donc un acte "citoyen, nécessaire à la cohésion de la société". Le consentement à l’impôt est dans notre culture, il découle de notre constitution. Mais les motivations varient toutefois: 27% des contribuables admettent payer leurs impôts par résignation et 25% par fierté.

Ce qu’ils contestent le plus, c’est finalement l’utilisation des impôts: 78% des Français estiment que l’argent prélevé est mal utilisé. Selon les personnes interrogées, les dépenses qu’il faudrait privilégier sont: la santé (65%), suivie de l’éducation (47%), l’environnement (31%), la sécurité (28%) et la justice (25%).

Les impôts vont-ils encore baisser?

Le gouvernement a baissé plusieurs impôts et affirme même vouloir continuer, mais les Français ne s’en rendent pas vraiment compte. Alors qu’ils sont capables de dire que la taxe d’habitation et la redevance télé ont été supprimées, ils ne sont que 29% à penser qu’au global les impôts ont baissé. 23% évoquent une stabilité et 41% des Français interrogés estiment même, au contraire, que les impôts ont augmenté ces cinq dernières années. Mais ils étaient 74% en 2016 à avoir cette impression, alors Bercy y voit tout de même une amélioration.

L’enquête conclut qu’une majorité de contribuables souhaiteraient voir la fiscalité diminuer encore. Le gouvernement assure le vouloir aussi, "tout dépendra de la conjoncture économique" disait encore Gabriel Attal ce mercredi. Mais pour l’instant, les voyants sont loin d’être tous au vert…