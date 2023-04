Où vont nos impôts? Le gouvernement prône la transparence et va lancer une plateforme dédiée

Le gouvernement veut permettre aux Français de savoir où vont leurs impôts, en pleine période de déclaration des revenus. Une plateforme doit voir le jour afin d'avoir plus de transparence sur l'allocation de l'argent des impôts.

C'est une période peu réjouissante qui s'ouvre. Celle de la déclaration d'impôts. Les contribuables français ont jusqu'à la fin du mois de mai pour compléter leur déclaration d'impôts sur le site impots.gouv.fr.

Et cette année, pour rendre l'exercice peut-être moins douloureux, Bercy a décidé de s'attaquer au consentement à l'impôt. Le gouvernement veut prôner la transparence à l'heure où le ras-le-bol fiscal guette et lance une opération séduction baptisée: "En avoir pour mes impôts".

"Avoir une transparence"

Le ministre délégué aux Comptes publics, Gabriel Attal, et Stanislas Guérini, ministre de la Fonction publique, doivent présenter ce mardi, lors d'un déplacement, cette "série de dialogues". L'idée est d'indiquer comment est utilisé, très concrètement, l'argent de tout un chacun, via une plateforme en ligne. Les contribuables pourront également "retrouver à l'échelle de leur département la déclinaison locale de ce que leurs impôts financent", précise Gabriel Attal.

Une aubaine pour les contribuables comme Jeanne et Olivier, qui n'ont jamais eu la curiosité de se renseigner. Mais, entre deux appels, ces artisans sont désormais friands de savoir où finit leur argent, question de confiance: "L'idéal, ce serait d'avoir un retour, une transparence sur ce qu'ils font de notre argent. On pourrait être plus rassurés et avoir plus confiance en l'Etat", assurent-ils.

Les principaux enseignements dévoilés à l'été

Le gouvernement lance également une consultation pour que chaque Français puisse dire comment il souhaite que l'argent issu de ses impôts soit dépensé par l'Etat. Jacqueline et Monique, retraitées, ont déjà choisi. "Je voudrais que ça aille à l'hôpital pour améliorer le travail des infirmiers et des médecins", assure la première. "Il faut que ça aille à l'Education nationale et pour les routes et les trains qui ont un peu besoin d'être modernisés", réclame la seconde.

"L'opération transparence va clairement dans le bon sens mais est-ce qu'on va avoir des chiffres, des moyennes?", s'interroge dans "Apolline Matin", ce mardi sur RMC et RMC Story, Agnès Verdier-Molinié, directrice de la fondation Ifrap, un think thank proche de la droite libérale, qui s'inquiète du niveau des prélèvements obligatoires en France, estimant que "ça ne marche pas".

De son côté, Bercy assure que les résultats de cette consultation seront étudiés avec attention et promet de dévoiler les principaux enseignements cet été.