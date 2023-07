Le gouvernement va-t-il vraiment pouvoir baisser les impôts?

Alors que Bruno Le Maire envisage de nouvelles baisses d’impôts, la situation économique appelle à la prudence.

Bruno Le Maire, qui était ce week-end aux Rencontres économiques d’Aix-en-Provence, envisage de nouvelles baisses d’impôts. Et pour tout le monde, les ménages et les entreprises. Mais le ministre de l’Economie et des Finances est prudent. Impossible de prendre des engagements tant que la croissance reste incertaine… Il y a un ralentissement partout dans le monde, notamment en Europe, relève-t-il: "Nous verrons si cela se traduit par un ralentissement de la croissance en France et à partir de là, je ferai des propositions au orésident de la République sur le rythme de baisse des impôts".

On en saura plus à la rentrée, au moment de la présentation du projet de budget pour 2024. Il s’agit de poursuivre une stratégie d’allégement fiscal, entamée depuis des années par le gouvernement Macron. Les entreprises ont déjà bénéficié de la suppression partielle d’un impôt de production, la cotisation sur la valeur ajoutée. Cette taxe doit complètement disparaitre d’ici 2024, ce qui représente 8 milliards d’euros de perte de recettes fiscales.

Les ménages ont eux profité de la suppression de la taxe d’habitation et d’un allégement de l’impôt sur le revenu, mais le gouvernement a promis d’autres baisses, pour les classes moyennes en particulier. Mi-mai, Emmanuel Macron a annoncé vouloir réduire de 2 milliards les taxes sur les classes moyennes, ceux qui gagnent entre 1.500 et 2.500 euros par mois.

Aucun plan sérieux de baisse des impôts

Mais est-ce bien raisonnable dans le contexte économique global? Le déficit se creuse et approche bientôt 4.9 % du produit intérieur brut selon le rapport de la Cour des comptes publié la semaine dernière. La France doit trouver 60 milliards d’euros d’économies. Et tous les ministères vont devoir se serrer la ceinture…

En avril dernier, le gouverneur de la Banque de France rappelait aussi que "le pays doit mieux maitriser ses dépenses et arrêter les baisses d’impôts non financées". On peut en effet se demander si Bruno le Maire ne nous donne pas de faux espoirs…

La réalité, c’est qu’il n’y a aucun plan sérieux de baisse des impôts. Et même, au contraire, on parle plutôt de supprimer certaines niches fiscales comme certains taux réduits de TVA. Ce qui serait plutôt perçu comme une hausse d’impôt.