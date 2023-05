Inflation: les dons des Français n'augmentent plus en 2022, une première en 10 ans

Le syndicat France Générosités a dévoilé son baromètre 2022, dans lequel on remarque notamment que les dons des Français aux associations ont stagné. C'est une première en dix ans, alors que l'année 2022 a été marquée par la forte inflation des prix.

Pour la première fois depuis dix ans, les dons des Français aux associations et aux œuvres caritatives stagnent, selon le dernier baromètre du syndicat France Générosités. L'étude, réalisée à partir des données de collecte de 56 associations et fondations membres du syndicat, porte sur l'année 2022 en comparaison avec l'année 2021.

En faisant une analyse en euro constant, c'est-à-dire en tenant compte de l'inflation, le montant total des dons est même en chute de près de 4% en 2022 par rapport à 2021.

Pour la directrice des études de France Générosités, Nadège Rodrigues, l'inflation représente indéniablement la cause majeure de ce coup d'arrêt. "On remarque qu'il y a 1% d'augmentation des dons en 2022, mais en redressant la courbe en fonction de l'inflation, on est à -3,9% des dons", précise-t-elle.

De plus, Nadège Rodrigues détaille que son syndicat "constate cette année une baisse de 6,9% de la tranche de dons de 0 à 150€", ce qu'on peut appeler plus communément les "petits dons".

"C'est une baisse significative par rapport aux autres années. Certains petits donateurs n'ont pas pu être généreux comme ils le souhaitaient à cause des coûts pour leur vie courante", déplore Nadège Rodrigues, directrice des études de France Générosités

Hausse des dons supérieurs à 1.500€

Si cette stagnation, voire cette baisse des dons, peut être seulement momentanée, par exemple avec une inflation qui ralentirait, les fondations et les associations subissent aussi l'inflation avec la hausse de leurs coûts. L'inquiétude du syndicat, c'est que cette faible progression des dons mettent à mal la mise en œuvre de leur mission sociale.

D'autres chiffres viennent jeter le doute sur la santé des dons. En 2004, les dons de moins de 150€ représentaient 73% de la collecte. En 2022, ces petits dons ne représentent plus que 41,7% de la somme totale donnée aux œuvres.

L'autre inquiétude du syndicat, recensée dans le baromètre porte sur la baisse de nouveaux donateurs par organisation. En dix ans, entre 2012 et 2022, le nombre de nouveaux donateurs a drastiquement chuté de… 11,2%.

Malgré tout, quelques statistiques peuvent encore rassurer les bénéficiaires de ces dons. Par exemple, France Générosités constate dans son baromètre une hausse significative des dons supérieurs à 1.500€. Les dons en ligne, eux, progressent de +60% en l'espace de trois ans.