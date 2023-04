"Je vole bien 60 % de mes courses": Mathilde, 26 ans, voleuse dans les supermarchés pour se nourrir

Avec l'inflation galopante, les vols à l'étalage explosent. RMC a rencontré Mathilde, 26 ans, qui vole la majorité de ses courses pour pouvoir se nourrir.

Avec l'inflation, les vols à l'étalage explosent en France: une augmentation de 14% l'année dernière selon le ministère de l'Intérieur. Pour certains, voler est une nécessité, pour manger sainement ou pour manger tout court. Mathilde, 26 ans, en fait partie.

Parisienne depuis peu, la jeune femme n'a pas encore d'emploi stable. Entre son loyer, sa vie, il lui reste 40 euros pour manger par semaine, soit moins de trois euros par repas. Pour celle qui a honte de frapper aux portes des banques alimentaires, il n'y a pas d'autres solutions.

"Je me demande comment je ferais pour m'en sortir, si je ne volais pas. Parce qu'en achetant tout ce qui me manque, je n'ai plus de sous."