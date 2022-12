Pouvoir d'achat: le coût moyen de l'assurance automobile augmente de 3%

Le prix des assurances auto a augmenté d'environ 3% cette année. Une hausse à relativiser par rapport à celle de l'inflation qui est de 6%.

Une hausse moins forte que prévue? Le coût moyen aujourd'hui d’une assurance automobile est de 630 euros selon une étude du comparateur Assurland. Ce qui correspond à une augmentation de 3%, soit un rythme de hausse deux fois plus faible que celui de l’inflation, qui dépasse 6%. La revalorisation ne devrait pas être beaucoup plus élevée l’an prochain, alors que l’inflation avoisinera sans doute encore 5% en moyenne sur l’année.

Les assureurs devraient donc respecter sans problème leur promesse de modération tarifaire, faite en septembre lors d’une réunion à Bercy avec Bruno Le Maire.

Mais la véritable explication à cette modération, ce n’est pas le respect des promesses faites à Bercy, c’est la concurrence intense que se livrent les assureurs.

Les jeunes désavantagés

Et pourtant, les assurés vont leur coûter de plus en plus cher. Il y a le coût des pièces détachées et des réparations qui ont augmenté respectivement de 10 % et 3,5 % en un an. Il y a les accidents climatiques, les épisodes de grêle qui endommagent les véhicules.

Il y a aussi l’envolée des prix des voitures d’occasion (+20% sur un an). Or, l’expert automobile se base sur la cote Argus pour déterminer la valeur de remplacement de la voiture.

Les jeunes prennent tout de même un sacré coup de bambou. Plus 18% pour leur prime à 1.255 euros. C'est trois fois plus que les plus de 55 ans.