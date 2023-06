"Ça pue tellement fort": des rongeurs infestent un entrepôt Amazon, des salariés alertent

Des salariés d'un entrepôt Amazon, situé à Saran (Loiret), ont contacté RMC afin de lancer l'alerte sur les conditions sanitaires désastreuses dans lesquelles ils travaillent. Amazon s'est dit "conscient" de la situation.

Des colis déchiquetés, une odeur d'urine, des bébés souris au milieu de noix de cajou. À Saran, près d'Orléans (Loiret), des rongeurs envahissent l'entrepôt Amazon de la région, un site logistique d'où partent les colis qui arrivent directement chez les clients du géant de la vente en ligne.

Des salariés ont alerté plusieurs médias, dont RMC, en partageant en guise de preuve, des vidéos de l'intérieur de l'entrepôt. Sur ces documents, on peut notamment apercevoir des souris qui jaillissent d'un carton de stockage, des produits grignotés par les rongeurs et des cadavres d'animaux.

"L'odeur… Ça pue tellement fort. C'est invivable, c'est insupportable", décrit cette employée souhaitant rester anonyme. Au travers de ses yeux humides et de sa voix éprise d'une émotion intense, on devine facilement l'angoisse de retourner à l'entrepôt chaque matin.

"On travaille avec une boule au ventre. La peur de me faire mordre, la peur de tomber malade, de choper des virus. Oui, nous sommes maltraités et ils s'en fichent", explique une employée de l'entrepôt Amazon de Saran.

Chez cet autre salarié, le discours est similaire. Il exprime aussi l'appréhension de tomber sur des excréments en travaillant. "Ça me gonfle, on travaille pour le mec le plus riche du monde, donc on est censé travailler dans une entreprise propre", critique cet employé.

La direction est au courant depuis plus d'un an

Jean Sylvère Guillon, membre du comité social et économique de l'entreprise, explique que les conditions de travail sont en effet dégradées dans l'entrepôt, mais qu'il existe aussi un réel risque pour les clients de recevoir des produits infestés.

"Des produits souillés par l'urine, voire les déjections des rongeurs… Il n'est donc pas impossible que des clients aient reçu des articles souillés", affirme Jean Sylvère Guillon, membre du comité social et économique d'Amazon.

La direction a été alertée depuis plus d'un an et l'inspection du travail est venue observer les locaux en décembre dernier. Depuis, des pièges ont été entreposés, des trous colmatés… mais c'est insuffisant selon Jean Sylvère Guillon. "On ne voit pas d'évolution, il faut qu'ils prennent des mesures beaucoup plus efficaces", lance le membre du comité social et économique de l'entreprise.

Contactée, la direction d'Amazon affirme à RMC qu'aucun colis défectueux n'a été envoyé, et qu'une entreprise de dératisation est passée plusieurs fois. L'entreprise de livraison nord-américaine affirme être consciente de la situation.

Selon une employée, la problématique n'est d'ailleurs pas nouvelle au sein des locaux de Saran. Elle dure selon elle depuis trois ans, mais elle est vraiment officiellement connue dans l'entreprise depuis un peu plus d'une année.