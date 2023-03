Interview d'Emmanuel Macron: 10 millions de téléspectateurs sur TF1 et France 2

Dix millions de personnes ont regardé l'interview d'Emmanuel Macron sur la réforme des retraites, ce mercredi sur TF1 et France 2.

L'interview du président de la République Emmanuel Macron a été suivie par 10 millions de téléspectateurs sur TF1 et France 2 ce mercredi à 13h00, en plein mouvement de contestation de la réforme des retraites, selon les chiffres de Médiamétrie publiés ce jeudi.

Cette interview sur les deux chaînes a réalisé près de 67% de part d'audience: deux tiers des gens qui étaient devant la télé à ce moment-là la regardaient, sans compter les chaînes d'information en continu. Au total, 6,1 millions de téléspectateurs ont suivi l'interview sur TF1 et 3,9 millions sur France 2.

Si on ne se focalise que sur les 25-49 ans, l'interview a été suivie par 1,1 million de téléspectateurs de cette tranche d'âge sur TF1 et 500.000 sur France 2.

"Une audience plus favorable"

Avant l'interview, des interrogations avaient émergé sur le choix d'Emmanuel Macron de s'exprimer non pas dans le journal télévisé de 20h mais dans celui de 13h, horaire jugé moins adapté aux jeunes actifs concernés au premier chef par la réforme des retraites.

"Il y a deux surprises: qu'il choisisse les journaux de 13h avec une audience plus favorable et qu'il choisisse de parler vite", notait dans "Apolline Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story Gilles Finchelstein, directeur de la fondation Jean Jaurès.