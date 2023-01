Réforme des retraites: de plus en plus de seniors travaillent en France

Les chiffres du travail des seniors en France sont en hausse régulière. En 2021, 56% des personnes ayant entre 55 et 64 ans étaient en emploi en France, certaines cumulant un travail avec une retraite.

La question du travail des plus de 55 ans est au cœur de la réforme des retraites. Sur ce dossier, les statisticiens du ministère du Travail viennent de publier une nouvelle donnée: il y a de plus en plus de seniors qui travaillent en France.

En 2021, 56 % des personnes ayant entre 55 à 64 ans étaient en emploi en France, certains cumulant une activité avec une retraite. En tenant compte de ceux au chômage, ce sont presque six seniors sur dix qui sont actifs. Ces niveaux n’avaient pas été atteints depuis 1975.

Globalement, ces chiffres sont en hausse régulière depuis 2000, sous l’effet des réformes des retraites successives. Ces dernières ont causé une augmentation de la durée de cotisation nécessaire pour toucher une pension à taux plein et ont repoussé l’âge minimum à partir duquel il est possible de faire valoir ses droits à la retraite.

35% des plus de 60 ans sont en emploi

L’activité diminue nettement toutefois après 60 ans: 75% des 55-59 ans sont sur le marché du travail contre 35% seulement pour les plus de 60 ans.

En revanche, ça reste nettement inférieur à la moyenne européenne. La France remonte dans le classement, mais se classe encore en 16e position pour le travail des seniors parmi les 27 pays de l’Union.

L’écart ne se situe pas tant sur les 55-59 ans, mais plutôt au-delà de 60 ans. C’est vraiment sur les 60-64 ans que la France se différencie: 35% travaillent contre 45% en UE.